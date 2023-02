Harry Styles Menangkan Album Pop Terbaik di Ajang Grammy 2023

Solois eks One Direction, Harry Styles meraih Grammy perdananya untuk Grammy Awards 2023 lewat kategori best pop vocal album. Kemenangan itu ia raih melalui album Harry’s House.

Dalam gelaran yang berlangsung di Crypto.com Arena, Los Angeles, California, AS pada Senin pagi (6/2) waktu Indonesia, Styles berhasil mengungguli Adele untuk album 30, Abba (Voyage), Coldplay (Music of the Spheres), dan Lizzo (Special).

Tahun ini, ia meraih enam nominasi Grammy. Termasuk untuk record of the year lewat As It Was dan album of the year lewat Harry’s House. Nominasi lainnya adalah song of the year (As It Was), best pop solo performance (As It Was), dan best music video (As It Was).

Styles meraih Grammy debutnya pada 2021 lewat Watermelon Sugar untuk kategori best pop solo performance. (AFP/M-3)