Urban&Co Hadirkan Lini Fesyen Bernuansa Cruise Resort

Sebagai brand women clothing, Urban&Co terus berupaya menampilkan karya-karya indahnya melalui koleksi pakaian dengan menghadirkan beberapa lini fesyen yang akan rilis pada setiap musim.



Di pertengahan Agustus 2022 ini, mereka kembali memperkenalkan koleksi terbarunya dengan menggabungkan elemen-elemen desain bernuansa cruise resort yang elegan dilapisi dua variasi motif nautical chain dan secara exclusive menampilkan enam kategori baju dengan tajuk koleksi yaitu Drown Into The Blue.

Drown Into The Blue merupakan koleksi kedua dari Urban&Co yang terinspirasi dari keindahan bawah laut dengan detail kemewahan bahari melalui pattern nautical chain ke dalam koleksinya. Berbagai produk yang ditampilkan hadir ke dalam konsep lookbook sederhana dengan balutan background berwarna biru tua.

“Koleksi Drown Into The Blue yang kami bawakan kali ini lebih menonjolkan fashion statement bergaya resort dengan menampilkan motif-motif nautical chain yang klasik serta dirancang menggunakan bahan satin berkualitas tinggi, sehingga sangat cocok dipakai sebagai pelengkap outfit formal para wanita,” jelas Ecommerce Manager of Urban&Co, Tito Sulistiantoro dalam wawancara singkatnya, Senin (29/8).

Mengusung tema pattern bergaya resort, Urban&Co menampilkan beberapa style fashion formal dengan memadukan sentuhan basic dan setelan pakaian bermotif sehingga menjadi sebuah tampilan yang klasik namun elegan dan dapat dipakai sebagai gaya sehari-hari.

“Jika sebelumnya kita tayangkan beberapa lookbook dengan warna-warna shocking dan motif plaid pada koleksi Unlock Your Limitation, pada koleksi Drown Into The Blue kali ini kami ingin menciptakan konsep foto yang sederhana namun dapat membawa para pecinta fashion ikut hanyut dan tenggelam ke dalam nuansa keindahan bahari melalui ukiran corak yang ada di koleksi pakaian kami.Dari situlah tercetus ide untuk kami memberi nama Drown Into The Blue pada koleksi kali ini,” tambahnya lagi.

Koleksi Drown Into The Blue dirancang dengan warna utama yaitu marine blue, orange, dan broken white. Pilihan palet warna ini dapat merepresentasikan kepribadian yang hangat, terkesan bijaksana, dan menunjukkan ketegasan kepada kaum hawa yang memakainya. Sehingga koleksi ini sangat cocok dipakai sebagai outfit dengan tampilan glamor dan mewah. (OL-12)