Kenali Tanda-tanda Parfum yang Sudah Kadaluarsa

Para ahli memperingatkan menggunakan produk kosmetik terlalu lama, termasuk parfum dapat menyebabkan reaksi alergi dan peningkatan risiko infeksi bakteri.

"Ya, parfum bisa 'buruk. Tergantung pada variabel tertentu seperti botol, kualitas bahan, paparan cahaya, dan tempat penyimpanannya. Parfum bisa 'rusak' antara satu hingga 10 tahun," kata pembuat parfum dan pendiri Eat. Sweat. Undress, Alexia P. Hammonds, seperti dikutip dari situs Huffpost, Kamis (9/6).

Dia mencatat bahwa dari waktu ke waktu, parfum cenderung mengalami proses yang disebut oksidasi, yakni reaksi kimia yang terjadi ketika zat tersebut terkena oksigen atau zat pengoksidasi lainnya.

“Ada tiga alasan utama mengapa parfum menjadi buruk (tidak baik) yaitu cahaya, panas dan udara, khususnya oksigen,” kata Sarah McCartney, pembuat parfum dan rekan penulis “The Perfume Companion: The Definitive Guide to Choose Your Next Scent.”



"Jika Anda tidak membuka parfum dan botolnya disegel dengan sempurna, itu bisa bertahan selama beberapa dekade," lanjutnya. Dia mencatat bahwa semakin banyak oksigen dalam botol, semakin cepat rusak. Jadi, jika Anda telah menghabiskan lebih dari setengah botol, jangan mencoba menyimpannya untuk acara-acara khusus."Habiskan saja," ujar McCartney.

Lantas, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat parfum tidak baik? “Parfum dapat kehilangan potensi aroma wewangiannya, tetapi beberapa parfum dapat bertahan selama beberapa tahun,” kata Terry Carter, kepala pembuat parfum di Travertine Spa, Inc. “Disarankan agar parfum digunakan dalam dua hingga tiga tahun, tergantung pada komposisi bahan."

Parfum biasanya tidak memiliki tanggal kedaluwarsa, jadi Anda harus mengikuti naluri dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kapan botol pertama kali dibuka, bagaimana penyimpanannya, dan bahan apa yang dikandungnya. “Pastikan wangi parfumnya seperti sebelumnya. Seseorang dapat melakukan tes tempel untuk melihat apakah terjadi iritasi kulit," kata McCartney. Bagi orang yang sensitif terhadap wewangian, aroma tertentu juga dapat memicu sakit kepala dan masalah pernapasan, jadi perhatikan orang lain yang mungkin ada di sekitar Anda.

Bagaimana bisa tahu jika parfum Anda sudah tidak baik?

1. Warna

Parfum yang sudah tidak baik biasanya akan berubah warna, menjadi lebih gelap karena faktor-faktor seperti paparan cahaya. "Jika warna awalnya adalah rona emas yang indah dan setelah beberapa saat Anda menyadari bahwa itu menjadi lebih gelap, itu adalah firasat yang baik bahwa parfum telah memburuk dan tidak boleh dipakai," kata Phillips.

2. Aroma

Jika Anda tidak yakin dengan warna, uji aromanya dengan menyemprotkan parfum pada kertas karton atau kain atau apa pun yang berwarna terang. Parfum yang lebih tua aromanya bisa menjadi lebih kuat, tetapi telah kehilangan kesegarannya dan kualitasnya menjadi berbau tak sedap.

3. Jenis botol

Hammonds juga menyarankan untuk mempertimbangkan jenis botol. “Untuk parfum dalam botol kaca, jika Anda melihat perubahan warna atau susunan kimiawi (terpisah atau partikel mengambang), buang saja!." (M-4)