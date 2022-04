Nabila Taqiyya : Sekaligus Misi Perdamaian

MEI lalu sebuah video viral menampilkan gadis remaja Banda Aceh membuat tentara Israel menangis dengan nyanyiannya. Dialah Nabila Taqiyya, 16, yang kerap bernyanyi lewat Ome TV.

Saat hadir sebagai bintang tamu Kick Andy episode Gitar Getarkan Dunia, Nabila mengaku awalnya takut saat mengobrol dengan tentara itu. "Cuma karena ada Ayah sama Om di samping, jadi, ya, udah, nggak usah takut. Akhirnya Nabila ngobrol biasa nanya kabar, nanya situasi di sana gimana, dan akhirnya Nabila nyanyi satu lagu, We will not Go Down, dan dia ngerti apa pesan yang Nabila sampaikan," katanya.

Sang tentara bahkan kemudian meminta ia menyanyikan lagu lainnya dan Nabila memilih lagu Atouna El Toufoule yang berkisah tentang tentang curahan hati seorang anak yang merasakan penderitaan di daerah konflik.

Nabila mulai membuat konten di Ome TV pada 2020 saat dirinya masih duduk di bangku SMP. “Nabila membuat konsep menyanyi dan sekaligus menyebarkan misi perdamaian melalui konten Ome TV,” tutur gadis yang kerap membuat eksperimen sosial dengan bernyanyi itu.

Meski begitu, ada kalanya ia mendapat respons tidak hangat. Contohnya ketika dua orang dari Israel yang sempat tidak suka dengan penampilan Nabila yang bernyanyi dengan diiringi anak-anak kecil dengan membawa gambar tentang Palestina. Meski sempat mendapat makian, ia terus bernyanyi sambil memberikan kode dengan tangannya bahwa ia datang dengan damai. Dua orang Israel itu pun perlahan hanyut dalam nyanyian Nabila, bahkan berbalik menjadi hangat padanya.

Ketika bertemu dengan orang dari Israel atau Palestina, Nabila memilih lagu-lagu perdamaian, di antaranya lagu Heal the World dari Michael Jackson. Apabila ia bertemu dengan orang Eropa atau Asia lainnya, Nabila menyanyikan lagu lainnya baik yang sedang populer ataupun lagu lama.

Dalam perjalanannya menjadi seorang kreator konten, Nabila mengaku mendapatkan dukungan dari orangtuanya, khususnya sang ayah yang mendukung secara teknis. Saat ini Nabila mengaku sedang belajar untuk bernyanyi dengan bahasa yang lain. Ia belajar lagu-lagu dari Swedia, Portugal, Rusia, dan Italia. Dia mengatakan orang-orang dari Jerman termasuk yang paling ia senangi karena mereka kerap memberikan respons yang baik.

Kini Nabila memiliki single sendiri, berkat sebuah manajemen yang melihat talentanya. Nabila juga dibantu pamannya yang menuliskan lagu untuknya. Sebagai anak mantan polisi, Nabila mengaku kini penghasilannya sudah bisa membantu perekonomian keluarga. (*/M-1)