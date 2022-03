Bikin Lelucon tentang Jada Pinkett, Chris Rock dapat Tamparan dari Will Smith

Will Smith menghambur ke panggung Oscar dan menampar wajah komedian Chris Rock karena bercanda tentang istrinya, Jada Pinkett Smith, dalam ajang The Academy Awards, Minggu (27/3) di Los Angeles, AS, yang segera menjadi viral dan membuat pemirsa tercengang.

Rock, yang membacakan nominasi untuk dokumenter terbaik dengan rutinitas komedi pendek, membuat lelucon yang membandingkan rambut Jada yang dipotong cepak a la penampilan Demi Moore dalam film "G.I. Jane" dan menyarankan agar dia muncul dalam sekuel.

Lelucon itu ditanggapi Jada dengan dahi berkerut dan bibir cemberut. Tak berapa lama kemudian, Smith yang duduk tepat hadapan panggung berjalan menuju Rock, dan penonton memberinya aplause. Namun, suasana kemudian berubah canggung ketika Smith menampar Rock dan kembali ke kursinya.

"Jauhkan nama istriku dari mulutmu," teriak Smith, memaksa produser untuk mengeluarkan beberapa detik audio dari siaran televisi di Amerika Serikat.

Rock, yang terlatih sebagai stand up comedy puluhan tahun, mencoba mencairkan suasana dengan berkomentar, "Wow, ini akan menjadi malam paling bersejarah dalam sejarah televisi."

Jada Pinkett Smith, yang juga seorang aktris, menderita alopecia, dan secara terbuka mengungkapkan diagnosisnya pada tahun 2018. Penyakit itu membuat rambut mengalami kerontokan parah, bahkan bisa hingga botak.

Menurut Scott Feinberg dari The Hollywood Reporter, yang hadir, Smith yang menangis perlu "dihibur" oleh Denzel Washington dan Tyler Perry selama jeda iklan.

"Will dan Chris, kami akan menyelesaikannya seperti keluarga. Saat ini kami melanjutkan dengan cinta," kata Sean "Diddy" Combs saat mempresentasikan bagian selanjutnya. (AFP/M-2)