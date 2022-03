No Time to Die, Lagu Ketiga James Bond yang Menangkan Oscar

The Academy Awards menganugerahkan Piala Oscar kategori lagu orisinal terbaik untuk No Time to Die. Lagu itu ialah soundtrack dari film teranyar waralaba James Bond, berjudul serupa.

Pengumuman dilakukan di Los Angeles, AS, Minggu malam (27/3).

No Time to Die dinobatkan sebagai Best Original Song di Piala Oscar 2022. Kemenangan ini sekaligus menjadikan Billie Ellish yang membawakan lagu No Time to Die raih nominasi pertamanya dan menang di ajang Oscar 2022 dalam kategori tersebut.

Setelah sebelumnya juga dinominasikan dan menang di ajang Golden Globe Awards ke-79 kategori Best Original Song-Motion Pictures. No Time To Die digarap oleh Billie Eilish bersama Finneas O'Connell ini juga mendapatkan penghargaan di Grammy Award 2021 dan juga dinominasikan di Critics Choice Awards dan Satellite Awards.

Dalam helatan tahun ini, No Time to Die mengungguli Be Alive (King Richard), Dos Oruguitas (Encanto), Down To Joy (Belfast), dan Somehow You Do (Four Good Days).

No Time to Die menjadi lagu James Bond ketiga yang meraih Oscar. Sebelumnya adalah Skyfall (Adele) dan Writing's on the Wall (Sam Smith). (M-2)