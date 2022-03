Kolaborasi Police dan Warner Bros Hasilkan Empat Jam Tangan The Batman Edisi Terbatas

Police, merek kacamata dan jam tangan unisex Italia yang berani dan urban, dengan senang hati mengumumkan kerja samanya dengan Warner Bros. dan The Batman. Kedua merek ikonik ini bersatu bersama untuk membuat empat jam tangan edisi terbatas yang menonjolkan elemen berani dan gelap dari fenomena global. Jam tangan menawan tersebut diresmikan tadi malam di sebuah acara eksklusif di Queen Elizabeth II : Float Restaurant and Lounge, Dubai, di mana para VIP dan media penting dari Timur Tengah hadir, termasuk GQ, Hypebeast, Mojeh, dan Forbes Timur Tengah diantaranya.

Dengan hanya membuat 10.000 jam tangan secara global, jam tangan unik ini akan dijual secara global mulai Rabu, 4 Februari 2022, dan koleksi ini pasti akan sangat diminati oleh para kolektor dan penggemar jam tangan, yang bertujuan untuk mendapatkan satu, atau semua koleksi edisi terbatas yang pasti akan terjual habis.

Arloji-arloji ini dirancang untuk merayakan film yang telah lama ditunggu-tunggu, yang akan ditayangkan pada 4 Maret tahun ini. Tersedia untuk dibeli di semua toko retail jam tangan terkemuka, harga jam tangan Police x The Batman edisi terbatas ini dimulai dari Rp 3,150,000 hingga Rp 6,300,000 dan dirancang untuk memenuhi selera pria dan wanita.

Keempat jam tangan tersebut diberi nama yang tepat setelah dari franchise yang mencekam ini termasuk; The Batman Watch, The Batman Vengeance Edition Watch, The Batman Gotham City Edition Watch, dan The Batman Catwoman Edition Watch. (OL-12)