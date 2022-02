West Side Story Dinominasikan Film Terbaik, Steven Spielberg Buat Sejarah Oscar

Academy of Motion Picture Arts and Science (AMPAS) sebagai induk dari ajang penghargaan Oscar telah mengumumkan nominasi pendek mereka untuk tahun ini, yang diumumkan pada Selasa (8/2) malam waktu Indonesia melalui siaran langsung Twitter mereka, dan dibawakan oleh aktris Tracee Ellis Ross dan aktor Leslie Jordan.

Berikut nominasi film terbaik Oscar 2022, yang tahun ini ada 10 daftar film:

-Belfast

-Coda

-Don’t Look Up

-Drive My Car

-Dune

-King Richard

-Licorice Pizza

-Nightmare Alley

-The Power of the Dog

-West Side Story

Masuknya West Side Story ke dalam nominasi film terbaik menandai kali ke-11 bagi Steven Spielberg yang bukan saja menyutradarai film musikal itu, tapi juga memproduserinya. Lewat film serupa, Spielberg juga masuk nominasi Oscar 2022 untuk sutradara terbaik. (M-2)