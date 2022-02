Diumumkan Malam Ini, Berikut Skenario Asli dan Adaptasi Kandidat Oscar 2022

Academy of Motion Picture Arts and Science (AMPAS) sebagai induk dari ajang penghargaan Oscar telah mengumumkan nominasi pendek mereka untuk tahun ini, yang diumumkan pada Selasa (8/2) malam waktu Indonesia melalui siaran langsung Twitter mereka, dan dibawakan oleh aktris Tracee Ellis Ross dan aktor Leslie Jordan.

Berikut kategori skenario terbaik Oscar 2022.

Skenario asli terbaik:

-Belfast (Kenneth Branagh).

-Don’t Look Up (Adam McKay, David Sirota).

-King Richard (Zach Baylin).

-Licorice Pizza (Paul Thomas Anderson).

-The Worst Person in The World (Eskil Vogt, Joachim Trier).

Skenario adaptasi terbaik:

-Coda (Sian Heder).

-Drive My Car (Ryusuke Hamaguchi, Takamasa Oe).

-Dune (Jon Spaihts, Denis Villeneuve, dan Eric Roth).

-The Lost Daughter (Maggie Gyllenhaal).

-The Power of the Dog (Jane Campion). (M-2)