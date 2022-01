Percy Jackson and The Olympians Bakal Hadir Versi Serialnya

SUKSES lewat novel dan film layar lebar, Percy Jackson karya Rick Riordan kini bakal hadir dalam versi serial. Novel Percy Jackson and the Olympians hingga kini laku lebih dari 180 juta kopi.



Bentuk serial yang dibuat untuk penonton remaja itu tetap dengan plot kisah fantasi demigod (manusia setengah dewa) modern berusia 12 tahun, Percy Jackson, yang dituduh dewa langit Zeus mencuri petir miliknya. Akibatnya, Percy harus menjelajahi Amerika untuk mencari petir tersebut dan mengembalikan tatanan Olympus.



Dalam menulis episode pilot serial itu Rick Riordan bekerjasama dengan Jon Steinberg. Sementara, James Bobin sebagai sutradara. Ketiganya juga akan menjadi produser eksekutif untuk serial yang diproduksi Disney tersebut, di bawah bendera 20th Television.



“Penantian telah berakhir, Demigod! Aku sangat senang sebagai orang yang pertama yang memberitahu kalian bahwa Percy Jackson and The Olympians benar-benar akan ada di layar televisi. Orang-orang di Disney+ sudah memberi lampu hijau. Dan bagian terbaiknya, James Bobin bakal jadi sutradara episode pilotnya. James adalah orang yang hebat dan sutradara yang mumpuni. Dia sangat tahu tentang Percy Jackson and The Olympians, anaknya juga fan. Jadi tenang, serial ini ada di tangan yang tepat,” kata Riordan memberikan pengumuman tentang serial Percy Jackson and The Olympians melalui kanal sebuah video singkat, (25/1).



, Presiden Disney Streaming Michael Paull mengungkapkan antusiasmenya dalam menghadirkan Percy Jackson ke dalam serial. “Kesempatan untuk menghadirkan serial fantasi yang dibuat berdasarkan novel terlaris untuk para penonton di seluruh dunia terasa begitu menyenangkan dan kami sudah tidak sabar untuk melihat deretan hal menarik yang akan dibawakan oleh rekan kami dari 20th Television, Disney Branded Television, dan Rick Riordan untuk para demigod di manapun mereka berada,” kata Paull dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia, (26/1). (M-1)