Tidak Suka Sayur, Intip Cara Jovi Adhiguna Merawat Kulit

Jovi Adhiguna, 32, sosok influencer, selebgram, dan pengusaha sukses asal Indonesia ternyata rajin merawat kulit. Dalam acara Virtual The Body Shop bertema Better Day with Butter, Jovi berbagi tips membuat kulit terlihat sehat.

Jovi mengatakan selama ini dia rajin menggunakan body butter agar kulit lembap dan halus. "Aku bertato dan nggak pernah menggunakan pemutih, karena memang itu nggak bagus. Tapi yang jelas, aku suka banget menggunakan body butter karena bikin kulit aku lembap dan sehat, itu yang terpenting,: katanya saat acara.

Hal lain, lelaki bernama lengkap Jovi Adhiguna ini juga rajin minum air putih untuk tetap menjaga tubuhnya terhidrasi dengan baik. "Minum air putih itu aku sampai punya botol khusus yang ada ukuran dan bahkan jam-jamnya, yang menandakan saatnya aku minum. Aku punya yang dua liter dan lima liter, nah aku rajin tuh minum air putih."

Terkait sayur, sosok androgini ini ternyata tidak menyukai sayur yang dimakan langsung atau diolah masih tetap sebagai sayuran. Triknya, dia menjadikan sayur dan buah dalam bentuk jus. "Nah kalau sayuran memang aku kurang suka, bukan berarti aku tidak makan, tapi aku bikin jus saja, itu enak banget," tutupnya. (OL-12)