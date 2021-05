Kandungan Alami Bantu Perbaiki Masalah Kulit Wajah

MEREK kosmetik ternama dari Korea Selatan, The Face Shop Indonesia, menghadirkan rangkaian lengkap produk Dr Belmeur di Indonesia. Menggunakan bahan-bahan natural dan tumbuhan dengan dampak iritasi rendah, seri ini dapat membantu memberikan kondisi kulit wajah yang lebih sehat dan bersih.

Teruji secara dermatologis dan diformulasikan tanpa bahan tambahan berbahaya, Dr Belmeur juga menggunakan 100% wewangian alami dan bebas dari allergen.

Herlina Tanone, Head of Business The Face Shop Indonesia, mengungkapkan, sering kali kita dihadapkan pada masalah kulit yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti alergi, sensitivitas, masalah hormonal, polusi, genetika atau lainnya. Karena itu, produk Dr Belmeur dari The Face Shop adalah skincare dermo-kosmetik yang diformulasikan menggunakan bahan-bahan alami, aman dan teruji, sehingga dapat ditolerir oleh berbagai jenis kulit, termasuk yang sensitif dan bermasalah.

"Kini lini produk ini telah hadir secara lengkap di seluruh jaringan ritel The Face Shop Indonesia. Kami yakin ini akan membawa angin segar untuk pencinta K-beauty di Indonesia," ujar Herlina, dalam keterangannya, Senin (3/5).

Rangkaian produk Dr Belmeur memiliki kandungan dan khasiat yang berbeda-beda, serta diformulasikan secara khusus untuk berbagai jenis kondisi kulit wajah, seperti normal, sensitif, dan bermasalah.

Adapun detail dari produk Dr Balmeur, yakni Dr Belmeur Advanced Cica, yang diformulasikan untuk kulit normal, sensitif, fragile, dan mudah rusak akibat iritasi kecil pada penggunaan sehari-hari. Terbuat dari bahan-bahan yang sudah teruji secara dermatologis, seperti ceramide, panthenol, dan centella asiatica extra yang dapat membantu untuk merawat dan memperbaiki kulit yang rusak.



Kemudian ada pula Dr Belmeur Daily Repair, merupakan lini produk untuk kulit normal dan sensitif akibat rusaknya skin barrier dan kulit kering. Terbuat dari bahan-bahan yang sudah teruji secara dermatologis dan mild plant-based, seperti phytosphingosine, moroheiya, dan birch tree sap yang dapat membantu mengurangi gatal pada kulit akibat kekeringan, melembapkan kulit, dan memperkuat skin barrier.

Selanjutnya Dr Belmeur Clarifying, yang diracik khusus untuk kulit berjerawat dan berminyak. Terbuat dari bahan-bahan yang sudah teruji secara dermatologis dan mild plant-based, seperti: ß-glukan, chaga mushrooms, dan citrus extract yang dapat membantu mengontrol sekresi sebum yang berlebihan pada kulit wajah sekaligus menghidrasi kulit dan membantu mencegah pembengkakan jerawat serta menenangkan jerawat tanpa iritasi.

Terakhir, Dr Belmeur Clean Face, yang khusus diformulasikan untuk menangani masalah kulit remaja, meliputi mild toner dan mild emulsion. Manfaat utama produk ini untuk mengencangkan pori dan menenangkan kulit sensitif. Diformulasikan tanpa 12 bahan aditif berbahaya yang membantu mencegah masalah kulit yang diakibatkan dengan pewangi buatan, pewarna, dan bahan etanol.

Selain keempat rangkaian produk di atas, Dr Belmeur juga memiliki produk specialized care untuk menunjang pencapaian hasil yang maksimal bagi para penggunanya. Saat ini, seluruh rangkaian dari produk Dr Belmeur telah tersedia di seluruh gerai The Face Shop, termasuk gerai terbarunya di Aeon Mall BSD dan Mal Pluit Village.

Koleksi ini juga dapat diperoleh secara daring melalui laman thefaceshop.id dan official store The Face Shop di e-commerce marketplace Shopee, Tokopedia, dan Blibli.com. (RO/S-2)