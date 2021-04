Terima Penghargaan, Mark Ruffalo Soroti Isu Kesehatan Mental

Aktor asal Amerika Serikat, Mark Ruffalo tahun ini kembali meraih penghargaan dalam ajang Screen Actors Guild (SAG) Award. Aktor berusia 53 tahun itu memenangkan penghargaan atas peran gandanya dalam serial pendek televisi 'I Know This Much Is True'.

Screen Actors Guild Award adalah sebuah penghargaan yang diberikan oleh Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists untuk karya film dan televisi.

Pencapaian tahun ini menjadi kemenangan ketiga Ruffalo dalam menerima SAG Award. Sebelumnya ia pernah meraih penghargaan karena bermain dalam Spotlight (2016) dan The Normal Heart (2015).

Ruffalo menganggap penghargaan sebagai aktor terbaik kategori serial pendek/film televisi ini sebagai 'pencapaian mahkota' di sepanjang karier keaktorannya. Lebih dari itu, ia juga memanfaatkan momen kali ini untuk mengajak penggemar lebih peduli pada masalah kesehatan mental.

"Anda tahu, akting itu tidak terjadi dalam ruang hampa. Hal itu terjadi di antara orang-orang dan tempat ajaib yang dibuat oleh sutradara, seperti Derek Cianfrance, dan penulis, seperti Wally Lamb. Penyakit mental adalah sesuatu yang nyata. Saya hanya berpikir sangat penting bagi kita untuk jujur ​​dan terbuka tentang hal itu dan tidak memiliki rasa takut dan tidak memiliki rasa malu," katanya, seperti dilansir dari laman SAG Awards, Senin, (5/4).

Ruffalo dalam 'I Know This Much Is True' bermain sebagai kembar Dominick dan Thomas Birdsey. Film menceritakan mereka yang menderita skizofrenia dan mendapat perawatan di rumah sakit jiwa.

Atas peran tersebut, aktor berdarah Italia-Amerika ini berhasil mengalahkan nominasi lain seperti Hugh Grant dalam 'The Undoing', Ethan Hawke dalam 'The Good Lord Bird', Bill Camp dalam 'The Queen's Gambit' dan Daveed Diggs dalam 'Hamilton'.

"Terima kasih banyak. Saya merasa sangat terhormat berada di sini bersama nominasi lainnya dan terberkatilah semuanya," pungkas salah satu pendiri Orpheus Theatre Company tersebut. (M-2)