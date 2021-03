Daniel Kaluuya Bawa Pulang Piala Aktor Pendukung Terbaik

Daniel Kaluuya menjadi pemain kulit hitam kelima yang memenangkan Golden Globe 2021 sebagai aktor pendukung terbaik dalam film Judas and the Black Messiah.

Ia memerankan tokoh Fred Hampton yang juga merupakan ketua dari kelompok Black Panther dalam film yang mengusung drama sejarah besutan Shaka King.

Film yang saat ini dapat disaksikan di HBO Max ini menceritakan tentang pembantaian kelompok Black Panther yang dipimpin oleh Fred Hampton di tahun 1960an di Chicago. Kelompok ini aktif dalam gerakan politik di Amerika kala itu serta banyak mengalami intimidasi oleh aparat kepolisian. Pembantaian kelompok ini diduga didalangi oleh penghianatan seorang anggota kelompok bernama William O'Neal (LaKeith Stanfield) yang merupakan informan FBI.

"Saya memberikan segalanya, dan saya tidak bisa memberikannya (piala ini) kepada orang yang lebih mulia, selain Fred Hampton. Saya harap generasi ini bisa melihat betapa cemerlang pikirannya," papar Kaluuya dalam yang sempat mengalami kendala teknis sinyal pidato kemenangannya, seperti dilansir dari latimes.com, Senin (1/3).

Dalam kategori nominasi aktor pendukung terbaik Golden Globe tahun ini, Kaluuya mengalahkan Sacha Baron Cohen ("The Trial of the Chicago 7"), Jared Leto ("The Little Things"), Bill Murray ("On the Rocks") dan Leslie Odom Jr. ("One Night In Miami "). (LATimes/M-2)