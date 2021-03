Jadi Aktris Serial TV Terbaik, Emma Corrin Beri Tribute ke Lady Di

Pemeran Putri Diana dalam serial The Crown, Emma-Louise Corrin, berhasil menyabet penghargaan perdananya di perhelatan Golden Globe 2021. Aktris kelahiran 13 Desember 1995 itu meraih penghargaan dalam kategori Aktris Penampil Terbaik Serial Televisi (Best Performance by an Acctres in Television Series), Senin, (1/3).

Dalam perhelatan Golden Globe ke 78 yang disiarkan melalui kanal Youtube itu, Corrin tampak terkejut pertama kali mendengar pengumuman peraih penghargaan. “Terima kasih, terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas kehormatan luar biasa ini," kata perempuan yang mulai aktif di dunia hiburan sejak 2017 itu.

Dalam sambutanya, Corrin juga tampak memberikan penghormatan kepada Diana. Ia mengatakan mantan Putri Wales itu telah banyak memberikan dampak pada karir dan kehidupannya.

"Dan yang terpenting, terima kasih banyak untuk Diana. Anda telah mengajari saya belas kasih dan empati melebihi ukuran apa pun yang dapat saya bayangkan. Atas nama semua orang yang mengingat Anda dengan penuh kasih sayang dan penuh semangat di hati kami, terima kasih," tuturnya.

Cukup menarik karena Corrin sebelumnya hanya diprediksi menjadi runner up dalam perhelatan Golden Globe tahun ini. Meski begitu, ia telah berhasil menggeser Olivia Colman yang merupakan lawan mainnya di The Crown, yang diprediksi menjadi juara.

Sebagaimana diketahui, Corrin sendiri mulai tampak di serial The Crown pada musim keempat. Momen yang ia perankan cukup menarik perhatian, yang mana menggambarkan masa remaja Diana sekaligus pertemuannya dengan Pangeran Charles yang diperankan Josh O’Connor. (M-2)