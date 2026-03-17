Rekomendasi 5 Kegiatan Wisata di Hongkong yang Muslim Friendly

Masjid Kowloon(Dok. HKTB)

BAGI traveler muslim, Hong Kong kerap menimbulkan pertanyaan sebelum masuk daftar destinasi impian. Citra kota metropolitan yang sibuk dan kuliner non-halal yang masih dominan sempat membuat banyak Muslim ragu berkunjung.

Namun, Hong Kong kini telah siap menyambut wisatawan Muslim. Hong Kong Tourism Board (HKTB) menegaskan berbagai fasilitas dan aktivitas muslim-friendly telah tersedia, termasuk hotel, restoran halal, serta destinasi wisata yang aman bagi Muslim.

“Kami siap menyambut para traveler Muslim. Banyak langkah telah dilakukan oleh Hong Kong Tourism Board untuk menjadikan Hong Kong destinasi Muslim-friendly. Saat ini terdapat 59 hotel Muslim-friendly dan 195 restoran bersertifikat halal yang bisa dinikmati para traveler,” ujar Fajar Intan, Manager Trade Representative HKTB Indonesia, dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (17/3).

Berikut rekomendasi 5 kegiatan wisata muslim-friendly di Hong Kong yang bisa Anda lakukan sepanjang 2026:

1. Menjelajah Sejarah Islam di Hong Kong

Hong Kong memiliki beberapa masjid bersejarah yang menandakan kaya warisan Islam. Masjid Kowloon, masjid terbesar di Hong Kong, wajib dikunjungi. Selain itu, Masjid Jamia yang dibangun sejak 1849 menjadi masjid tertua di Hong Kong dan berlokasi di pusat kota.

2. Kuliner Halal

Bagi traveler muslim, Hong Kong menyediakan 159 restoran bersertifikat halal. Avanti Bistro, dekat Masjid Kowloon, menawarkan hidangan seperti sate domba dan mie tarik. Chrisly Cafe di Tsim Sha Tsui menyajikan roti halal, termasuk roti bolo dan egg tart khas Hong Kong. Jika ingin mencoba Korean BBQ halal, kunjungi Mr. BBQ di Tsim Sha Tsui.

3. Aktivitas Wisata Muslim-Friendly

Hong Kong menawarkan berbagai aktivitas wisata yang ramah muslim. Avenue of Stars di Tsim Sha Tsui menghadirkan pemandangan Victoria Harbour dan gedung pencakar langit yang menakjubkan. Aqua Luna menawarkan pengalaman berlayar melintasi Victoria Harbour dengan kapal tradisional Tiongkok. Sementara itu, Causeway Bay menjadi pusat belanja dan hiburan dengan berbagai outlet internasional dan lokal.

4. Event Global dan Atraksi Sepanjang Tahun

Berbagai event besar di Hong Kong siap digelar sepanjang 2026, termasuk Hong Kong Marathon, Cyclothon, dan festival musik Clockenflap. Ocean Park Hong Kong menghadirkan kolaborasi bersama Sanrio dengan karakter seperti Hello Kitty, cocok bagi keluarga. West Kowloon Waterfront menawarkan instalasi seni dengan pemandangan pelabuhan yang memukau, menjadi spot ideal untuk bersantai bagi keluarga maupun generasi muda.

5. Hotel dan Akomodasi Muslim-Friendly

Selain aktivitas wisata dan kuliner halal, Hong Kong menyediakan berbagai hotel dengan fasilitas Muslim-friendly, termasuk arah kiblat, area salat, dan layanan makanan halal. Ini mempermudah traveler muslim menikmati liburan tanpa khawatir tentang kebutuhan ibadah.

Dengan fasilitas, kuliner, dan atraksi yang beragam, Hong Kong kini menjadi destinasi wisata muslim-friendly yang ideal, baik untuk liburan keluarga, pasangan, maupun solo traveler.(Rif/I-1)