Sambut Lebaran dengan Kebersaman di Vivere Hotel, Artotel Curated Melalui Promo Spesial Eid Serenity Escape dan Halal Bihalal

LEBARAN sebentar lagi. VIVERE Hotel, ARTOTEL Curated siap menjadi bagian dari kisah hangat para tamu bersama keluarga dan orang-orang terkasih melalui penawaran promo kamar spesial dan paket halal bihalal. Melalui penawaran ini, VIVERE Hotel, ARTOTEL Curated menghadirkan pengalaman menginap yang nyaman sekaligus momen kebersamaan yang berkesan selama Hari Raya.

VIVERE Hotel, ARTOTEL Curated menghadirkan promo kamar “EID SERENITY ESCAPE” pada 19-23 Maret 2026 dengan dua pilihan paket kamar, yaitu 2 hari 1 malam seharga Rp990.000 nett/malam dan 3 hari 2 malam seharga Rp1.790.000 nett/2 malam.

Paket tersebut sudah termasuk sarapan untuk 2 orang, diskon 10% untuk makanan dan minuman (non-alkohol), diskon 20% pijat tradisional di kamar untuk 2 orang, serta akses ke area bermain anak-anak yang berlaku pada Sabtu-Minggu dan hari libur sekolah. Para tamu juga dapat menikmati keuntungan early check-in dan late check-out sesuai dengan ketersediaan kamar.

“Lewat promo ‘Eid Serenity Escape’, kami menawarkan dua pilihan paket menginap, yaitu 2 hari 1 malam dan 3 hari 2 malam, sehingga para tamu dapat menyesuaikan durasi liburan lebaran mereka bersama keluarga. Kami ingin menghadirkan pengalaman staycation yang praktis sekaligus nyaman bagi tamu yang ingin menikmati momen kebersamaan di VIVERE Hotel, ARTOTEL Curated,” ujar Front Office Manager VIVERE Hotel, ARTOTEL Curated, Zikranul Sidik.

Momen kebersamaan di Hari Raya juga semakin lengkap dengan adanya paket halal bihalal bagi para tamu yang ingin merayakan silaturahmi bersama keluarga, sahabat, maupun rekan kerja. Paket itu ditawarkan mulai dari Rp200.000 nett/pax hingga Rp300.000 nett/pax dengan masing-masing enam rotasi menu dengan pilihan yang beragam seperti Lamb Briyani, Butter Chicken Curry, dan berbagai pilihan stall seperti Steamboat, Soto Betawi, atau Mie Ayam Tangerang.

Untuk paket Rp300.000 nett/pax, tamu juga dapat menikmati hidangan khas Ketupat lebaran yang semakin melengkapi suasana halal bihalal.

“Kami menghadirkan paket halal bihalal dengan berbagai pilihan hidangan yang disajikan melalui rotasi menu, sehingga para tamu dapat menikmati pengalaman bersantap yang berbeda di setiap kesempatan berkumpul. Harapannya, momen silaturahmi di VIVERE Hotel, ARTOTEL Curated dapat terasa lebih hangat dan berkesan,” ujar Food & Beverage Manager VIVERE Hotel, ARTOTEL Curated, Burhanudin.

Melalui berbagai penawaran spesial ini, VIVERE Hotel, ARTOTEL Curated berharap dapat menjadi tempat yang tepat bagi para tamu untuk merayakan momen lebaran dan mempererat silaturahmi dengan pengalaman yang hangat dan berkesan.

Untuk informasi maupun reservasi, dapat menghubungi Yin & Yum All Day Dining di 0853-338-8889 atau melalui WhatsApp 0812-2282-8889. (RO/E-4)