Rayakan Eid dengan Penuh Keanggunan di Swiss-Belresort Dago Heritage Bandung

Dalam rangka menyambut perayaan Eid Mubarak 2026, Swiss-Belresort Dago Heritage Bandung dengan bangga menghadirkan Paket Kamar Spesial Eid dan penawaran Halal Bihalal, mengundang para tamu untuk merayakan momen penuh kebersamaan dalam suasana yang nyaman dan hangat di kawasan indah Dago.

Tersedia untuk periode 20–22 Maret 2026, Paket Kamar Eid ditawarkan mulai dari IDR 4.018.000 net per kamar untuk 2 malam. Tamu akan menikmati menginap selama dua malam di Deluxe Room, termasuk sarapan harian serta Eid Lunch spesial pada 21 Maret 2026 untuk dua orang dengan menu spesial. Paket ini juga dilengkapi dengan hampers Eid eksklusif dan berbagai keuntungan menarik lainnya, menjadikan liburan Lebaran semakin berkesan bersama keluarga dan orang terkasih.

Sebagai pelengkap perayaan, Swiss-Belresort Dago Heritage Bandung juga menghadirkan Paket Halal Bihalal dengan harga IDR 258.000 net per orang, berlaku hingga 30 April 2026. Paket ini sangat cocok untuk acara perusahaan, komunitas, maupun reuni keluarga yang ingin mengadakan silaturahmi pasca-Lebaran dalam suasana hangat dan elegan.

Baca juga : Swiss-Belresort Dago Heritage Bandung Adakan CSR Buka Puasa Bersama Anak Panti Asuhan

“Berlokasi di dataran tinggi Dago dengan pemandangan pegunungan yang asri dan udara yang sejuk, Swiss-Belresort Dago Heritage Bandung menjadi pilihan sempurna untuk merayakan Eid dengan penuh kenyamanan, sajian istimewa, dan momen kebersamaan yang tak terlupakan” ujar Bapak Gerri Primacitra, General Manager Swiss-Belresort Dago Heritage Bandung.

Swiss-Belresort Dago Heritage, jaringan international hotel bintang 4, properti pertama Swiss-Belresort di pulau Jawa terletak di area Dago Atas, di dalam komplek Dago Heritage Golf Course, yang dibangun pada tahun 1917 dan merupakan salah satu padang golf tertua di Indonesia. Swiss-Belresort Dago Heritage memiliki 161 kamar dengan rangkaian fasilitas berstandar internasional, restoran, lobby lounge dan bar, fasilitas ruang pertemuan, kolam renang air hangat dengan pemandangan tanpa batas yang dilengkapi dengan fasilitas gym, klub anak dan fasilitas spa, wine corner, dan akses mudah ke Dago Heritage Golf Course.

Untuk informasi dan reservasi hubungi +62-22 2045 9999/ WA on 08112331917 (Reservasi Kamar) http://bit.ly/SRDA-RESVWA / 087779720035 (Swiss-Kitchen Restaurant) https://bit.ly/WA-SKSRDA, email [email protected] atau ikuti Instagram: @swissbelresortdago https://instagram.com/swissbelresortdago Dan Facebook Fanpage: Swiss-Belresort Dago Heritage.

