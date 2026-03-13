Swiss-Belresort Dago Heritage Bandung Adakan CSR Buka Puasa Bersama Anak Panti Asuhan

Melalui kegiatan CSR ini, pihak hotel berharap dapat menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak serta mengingatkan akan pentingnya rasa kepedulian, syukur, dan kebersamaan.(Dok. Istimewa)

Menyambut semangat berbagi di bulan suci Ramadan, Swiss-Belresort Dago Heritage Bandung menyelenggarakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan mengundang 40 anak dari panti asuhan sekitar hotel, yaitu Panti Asuhan Khoerunnisa dan Yayasan La Yashu La Yanam, untuk mengikuti acara buka puasa bersama pada 5 Maret 2026.

Acara diawali dengan sambutan dari Gerri Primacitra, General Manager Swiss-Belresort Dago Heritage, dilanjutkan dengan sambutan pemilik hotel serta perwakilan dari kedua panti asuhan. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh ustadz dan lantunan ayat suci Al-Qur’an yang dibawakan oleh anak-anak panti, menciptakan suasana Ramadan yang hangat dan penuh khidmat.

Sebagai bagian dari CSR, hotel memberikan goodie bag dan santunan kepada anak-anak panti. Acara kemudian ditutup dengan sesi foto bersama dan buka puasa, yang semakin mempererat rasa kebersamaan dan kepedulian antar peserta. Sebelum acara utama, tim Swiss-Belresort Dago Heritage juga membagikan takjil gratis kepada masyarakat sekitar hotel menjelang waktu berbuka.

“Ramadan merupakan waktu istimewa untuk berbagi kebaikan dan mempererat hubungan dengan masyarakat di sekitar kita. Melalui kegiatan CSR ini, kami berharap dapat menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak serta mengingatkan kita semua akan pentingnya rasa kepedulian, syukur, dan kebersamaan,” ujar Gerri Primacitra, General Manager Swiss-Belresort Dago Heritage.

Melalui kegiatan seperti ini, Swiss-Belresort Dago Heritage menegaskan komitmennya untuk terus mendukung masyarakat sekitar serta menyebarkan semangat berbagi selama bulan suci Ramadan.

Swiss-Belresort Dago Heritage Bandung, hotel bintang 4 pertama Swiss-Belresort di Pulau Jawa, terletak di area Dago Atas, dalam kompleks Dago Heritage Golf Course yang dibangun pada 1917 dan menjadi salah satu lapangan golf tertua di Indonesia. Hotel ini memiliki 161 kamar dengan fasilitas berstandar internasional, restoran, lobby lounge dan bar, ruang pertemuan, kolam renang air hangat dengan pemandangan tanpa batas, gym, klub anak, spa, wine corner, serta akses mudah ke Dago Heritage Golf Course.