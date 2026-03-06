Kolaborasi dengan Ellyhan Jewelry, Hotel Ciputra Jakarta Hadirkan D.I.Y Corner untuk Personalized Bracelets

D.I.Y. Corner di Hotel Ciputra Jakarta bekerja sama dengan Ellyhan Jewelry.(Dok Hotel Ciputra)

HOTEL Ciputra Jakarta berkolaborasi dengan Ellyhan Jewelry menghadirkan D.I.Y Corner terbaru yang berlokasi di area lobi hotel. Jewelry corner ini menawarkan pengalaman unik bagi para tamu untuk menciptakan bracelets yang dapat dipersonalisasi sesuai dengan selera, gaya dan preferensi setiap tamu. Mulai dari pemilihan gelang hingga charms, tamu dapat merancang perhiasan yang tidak hanya cantik, tetapi juga berkesan sebagai kenang-kenangan ataupun hadiah istimewa untuk orang terkasih.

Berbagai kreasi perhiasan dapat di kustomisasi oleh tamu dimulai dari harga Rp180.000 dan sebagai bagian dari promo pembukaan, tamu akan mendapatkan gratis 5 charms pertama untuk setiap pembuatan D.I.Y bracelet. Selain itu, selama bulan suci Ramadan, Hotel Ciputra Jakarta dan Ellyhan Jewelry juga menghadirkan promo spesial Ramadan, yaitu harga khusus Rp 375.000 untuk D.I.Y tasbih.

Kolaborasi ini sejalan dengan komitmen Hotel Ciputra Jakarta untuk terus menghadirkan inovasi dan pengalaman yang lebih bermakna bagi para tamu, sekaligus mendukung karya kreatif lokal melalui kerja sama dengan UMKM Indonesia. Para tamu dapat mengunjungi D.I.Y Corner setiap hari mulai dari jam 09.00 – 21.00 WIB.

“Kami sangat antusias menghadirkan D.I.Y Corner ini sebagai bagian dari komitmen kami untuk terus memberikan pengalaman terbaik kepada para tamu. Kolaborasi dengan Ellyhan Jewelry memungkinkan tamu untuk tidak hanya menikmati kenyamanan menginap, tetapi juga membawa pulang kenangan yang lebih personal dan berkesan. Terlebih di bulan Ramadan, kami ingin menghadirkan sesuatu yang lebih bermakna melalui D.I.Y tasbih yang dapat dipersonalisasi sesuai dengan keinginan tamu," ungkap General Manager Hotel Ciputra Jakarta Michael Perdikaris.

Hotel Ciputra Jakarta merupakan salah satu hotel yang terdekat dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta dan telah menerima penghargaan untuk kategori Hotel Bintang 4 di acara Jakarta Tourism Award 2022 dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta dalam ajang penganugerahan Adikarya Wisata 2022, Jakarta Tourism Award (JTA).

Selain itu, kami memiliki sertifikasi EarthCheck dan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). The Gallery Restaurant menyajikan berbagai hidangan prasmanan dan menu a La Carte internasional mulai dari makan pagi, siang dan malam serta pilihan pastry dan kue yang tersedia sepanjang hari.

Hotel Ciputra Jakarta juga memiliki akses langsung ke Mal Ciputra, yaitu salah satu pusat bisnis dan perbelanjaan terbesar di Jakarta dengan berbagai toko eksklusif, tempat bersantap, bank dan ATM serta bioskop. Hotel Ciputra Jakarta adalah milik Grup Ciputra dan dikelola oleh Swiss-Belhotel International.

Untuk informasi lebih lanjut dan promo lainnya di Hotel Ciputra Jakarta ikuti akun media sosial Instagram @hotelciputrajkt atau kunjungi website resmi di www.swiss-belhotel.com.

