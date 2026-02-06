Hotel Ciputra Jakarta Hadirkan Menu Sehat Pasien lewat Kolaborasi dengan Ciputra Hospital

Hotel Ciputra Jakarta berkolaborasi dengan Ciputra Hospital menghadirkan menu sehat khusus pasien dewasa dan anak, dirancang chef bersertifikasi dengan standar HACCP.(Hotel Ciputra Jakarta)

HOTEL Ciputra Jakarta bekerja sama dengan Ciputra Hospital menghadirkan beragam menu sehat bagi pasien dewasa maupun anak-anak. Kolaborasi yang telah berlangsung selama sembilan bulan sejak April 2025 ini menjadikan Hotel Ciputra Jakarta sebagai hotel pertama di Jakarta yang menyediakan makanan khusus untuk pasien rumah sakit.

Rangkaian menu ini dikreasikan oleh tim kuliner Hotel Ciputra Jakarta yang berada di bawah bimbingan Chef Bambang selaku Executive Chef, dengan pengalaman lebih dari 26 tahun yang memastikan seluruh proses pengolahan makanan berjalan sesuai standar kualitas, nutrisi, dan keamanan pangan. Salah satu chef yang terlibat langsung dalam kolaborasi ini adalah Chef Rona, chef bersertifikasi dengan pengalaman di bidang kuliner selama lebih dari 13 tahun dan pengelolaan makanan bernutrisi.

Baca juga : Rayakan Valentine di Hotel Ciputra Jakarta dengan Silkroad Special Valentine’s Dinner

Selama kolaborasi berlangsung, beberapa menu menjadi favorit dan paling sering dipesan oleh pasien, di antaranya Nasi Goreng Kampung, Sop Buntut, dan Mie Goreng Jawa. Menu-menu tersebut diolah dengan penyesuaian khusus agar tetap memenuhi standar nutrisi dan kesehatan pasien tanpa menghilangkan cita rasa khas Indonesia.

Menurut chef rona, memiliki sertifikat HACCP dan menjalankan nya sebagai pedoman kebersihan dan keamanam pangan di hotel sejak 2019 menjadi hal yang sangat membantu beradaptasi dengan penyediaan makanan dan melayani pasien di rumah sakit. Selain kebersihan dan keamanan pangan, hal baru yang perlu dipelajari yaitu mengenai komposisi makanan yang seimbang, bernutrisi dan sesuai standard yang mencakup karbohidrat, protein, serat, vitamin dan mineral.

Chef Rona juga menambahkan bahwa prosedur pengolahan makanan di rumah sakit memiliki standar yang lebih ketat. Pasien memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda-beda, seperti diabetes, darah tinggi, kolesterol, asam urat, dan kondisi medis lainnya. Oleh karena itu, setiap hari tim dapur harus mempersiapkan bahan dan menu yang disesuaikan dengan tipe pasien. Selain itu, perhatian khusus diberikan pada proses penyimpanan, kualitas bahan baku, kebersihan area dan peralatan dapur, proses memasak, hingga penyajian makanan kepada pasien.

Baca juga : Rayakan Tahun Baru Imlek dengan Fortune & Harmony di Hotel Ciputra Jakarta

“Jika saya harus mendeskripsikan pekerjaan ini, saya akan mengatakan serving with heart. Berbeda dengan pengalaman saya sebelumnya di hotel, peran ini menuntut pendekatan yang lebih personal dan empatik. Saya tidak hanya melayani segmen pelanggan yang berbeda, tetapi juga menghadapi tantangan baru dalam proses memasak dengan prosedur khusus yang disesuaikan dengan kondisi pasien. Melalui pengalaman ini, saya belajar untuk melatih kecerdasan emosional agar mampu merespons kebutuhan dan keluhan pasien dengan lebih responsif dan penuh perhatian.” Ucap Chef Rona.

Dalam mendukung komitmen terhadap kualitas dan keamanan pangan, Hotel Ciputra Jakarta telah memiliki sertifikasi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), sertifikasi Halal, serta Silver EarthCheck yang mendukung praktik keberlanjutan. Sertifikasi ini menjamin bahwa setiap makanan yang disajikan kepada pasien memenuhi standar kebersihan, keamanan, dan kualitas terbaik.

Hotel Ciputra Jakarta merupakan salah satu hotel yang terdekat dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta dan telah menerima penghargaan untuk kategori Hotel Bintang 4 di acara Jakarta Tourism Award 2022 dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta dalam ajang penganugerahan Adikarya Wisata 2022, Jakarta Tourism Award (JTA). Selain itu, kami memiliki sertifikasi EarthCheck dan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). The Gallery Restaurant menyajikan berbagai hidangan prasmanan dan menu a La Carte International mulai dari makan pagi, siang dan malam serta pilihan pastry dan kue yang tersedia sepanjang hari. Hotel Ciputra Jakarta juga memiliki akses langsung ke Mal Ciputra, yaitu salah satu pusat bisnis dan perbelanjaan terbesar di Jakarta dengan berbagai toko eksklusif, tempat bersantap, bank dan ATM serta bioskop. Hotel Ciputra Jakarta adalah milik Grup Ciputra dan dikelola oleh Swiss-Belhotel International.

Untuk informasi lebih lanjut dan promo lainnya di Hotel Ciputra Jakarta ikuti akun media sosial Instagram @hotelciputrajkt atau kunjungi website resmi di www.swiss-belhotel.com

SBEC Loyalty Programme: Nikmati diskon 10%-35% untuk pemesanan kamar, makanan, dan layanan lainnya di 150+ hotel di seluruh dunia dengan menjadi anggota SBEC. Daftar GRATIS sekarang di https://sbec.swiss-belhotel.com/register