Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Media Indonesia
03/3/2026 21:03
Rayakan 7 Tahun, Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada Hadirkan Promo Mulai Rp77 Ribu
Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada hadirkan promo spesial(Doc Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada)

DALAM rangka memperingati hari jadinya yang ke-7, Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada menghadirkan rangkaian promo spesial bertabur angka 7 mulai dari 77.000 saja. Dengan berbagai penawaran eksklusif serba angka tujuh. Momentum ini menjadi bentuk apresiasi kepada para tamu yang telah menjadi bagian dari perjalanan hotel selama tujuh tahun terakhir ini.

Sebagai puncak perayaan, hotel Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada menghadirkan program media sosial giveaway staycation untuk 7 (tujuh) orang pemenang beruntung yang berkesempatan menikmati pengalaman menginap nyaman di kawasan strategis kota Jakarta

Selain program giveaway, berbagai promo menarik juga dapat dinikmati oleh masyarakat pada periode 10 - 17 Maret 2026, meliputi:

  • Paket menginap hanya Rp 777.000 net per malam
  • Voucher Food & Beverage seharga Rp 77.000 dengan nilai penukaran hingga Rp 300.000
  • Promo whole cake anniversary hanya Rp 77.000
  • Paket spa 60 menit hanya Rp 77.000

Melalui konsep promo serba 7 ini, Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada ingin menghadirkan pengalaman menginap, bersantap, dan relaksasi dengan nilai terbaik tanpa mengurangi standar pelayanan dan kualitas hotel. Promo tersebut bersifat terbatas dengan syarat dan ketentuan berlaku.

“Perayaan anniversary ke-7 ini merupakan momen penting bagi kami untuk menyampaikan apresiasi setinggitingginya kepada seluruh tamu yang telah mempercayakan berbagai momen spesialnya bersama kami. Kami berharap promo spesial ini dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk merasakan layanan dan fasilitas terbaik yang kami tawarkan,” ujar Murti Kartikasari (Tika) selaku General Manager Hotel.

Berlokasi strategis di jantung ibu kota, Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada menawarkan akses mudah ke pusat bisnis, kawasan kuliner, serta destinasi wisata di Jakarta. Dengan fasilitas kamar modern dan luas, pilihan kuliner berkualitas, serta layanan spa yang nyaman, hotel ini terus berkomitmen memberikan pengalaman menginap yang menyenangkan bagi tamu bisnis maupun keluarga. (Adv)



Editor : Reynaldi
