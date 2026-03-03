Rayakan 7 Tahun, Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada Hadirkan Promo Mulai Rp77 Ribu

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
DALAM rangka memperingati hari jadinya yang ke-7, Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada menghadirkan rangkaian promo spesial bertabur angka 7 mulai dari 77.000 saja. Dengan berbagai penawaran eksklusif serba angka tujuh. Momentum ini menjadi bentuk apresiasi kepada para tamu yang telah menjadi bagian dari perjalanan hotel selama tujuh tahun terakhir ini.
Sebagai puncak perayaan, hotel Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada menghadirkan program media sosial giveaway staycation untuk 7 (tujuh) orang pemenang beruntung yang berkesempatan menikmati pengalaman menginap nyaman di kawasan strategis kota Jakarta
Selain program giveaway, berbagai promo menarik juga dapat dinikmati oleh masyarakat pada periode 10 - 17 Maret 2026, meliputi:
Melalui konsep promo serba 7 ini, Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada ingin menghadirkan pengalaman menginap, bersantap, dan relaksasi dengan nilai terbaik tanpa mengurangi standar pelayanan dan kualitas hotel. Promo tersebut bersifat terbatas dengan syarat dan ketentuan berlaku.
“Perayaan anniversary ke-7 ini merupakan momen penting bagi kami untuk menyampaikan apresiasi setinggitingginya kepada seluruh tamu yang telah mempercayakan berbagai momen spesialnya bersama kami. Kami berharap promo spesial ini dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk merasakan layanan dan fasilitas terbaik yang kami tawarkan,” ujar Murti Kartikasari (Tika) selaku General Manager Hotel.
Berlokasi strategis di jantung ibu kota, Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada menawarkan akses mudah ke pusat bisnis, kawasan kuliner, serta destinasi wisata di Jakarta. Dengan fasilitas kamar modern dan luas, pilihan kuliner berkualitas, serta layanan spa yang nyaman, hotel ini terus berkomitmen memberikan pengalaman menginap yang menyenangkan bagi tamu bisnis maupun keluarga. (Adv)
