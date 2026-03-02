Artotel Suites Aquila Menegaskan Diri sebagai Hotel Butik Premium di Bandung

Headline
ARTOTEL Suites Aquila menegaskan posisinya sebagai hotel butik premium yang menghadirkan standar pelayanan eksklusif di Kota Bandung. Masuk dalam kategori upscale hotel dalam portofolio ARTOTEL Group, properti ini menawarkan pengalaman menginap yang memadukan seni kontemporer dengan kenyamanan kelas atas.
Sebagai jaringan manajemen hotel nasional yang dikenal dengan konsep gaya hidup (lifestyle) dan seni, ARTOTEL Group mengelompokkan unit-unit propertinya ke dalam beberapa segmen strategis. ARTOTEL Suites Aquila berada pada jajaran upscale segment, sebuah kategori yang menawarkan standar layanan lebih tinggi, fasilitas lengkap, serta posisi premium di kelasnya.
Hotel ini menghadirkan kombinasi antara kenyamanan, estetika desain, serta kualitas layanan profesional yang menjadi ciri khas brand ARTOTEL. Berikut adalah beberapa fasilitas unggulan yang tersedia:
“Sebagai hotel butik premium dari jaringan hotel Artotel Group, kami ingin menawarkan gaya hidup yang kontemporer dan elegan di kota Bandung, yang ditawarkan dari manajemen operator hotel asli Indonesia. Oleh karena itu, kami memiliki komitmen untuk memastikan setiap tamu merasakan pengalaman menginap yang premium, baik dari sisi kenyamanan, profesionalisme layanan, maupun kelengkapan fasilitas," kata General Manager ARTOTEL Suites Aquila Anton Susanto.
Berlokasi strategis di kawasan Pasteur, ARTOTEL Suites Aquila menawarkan aksesibilitas utama menuju gerbang tol, pusat bisnis, pusat perbelanjaan, serta berbagai destinasi wisata favorit di Kota Bandung. Posisi ini menjadikan hotel ini sebagai pilihan ideal, baik bagi pelaku perjalanan bisnis yang mengutamakan efisiensi maupun wisatawan leisure yang mencari kenyamanan maksimal.
Dengan perpaduan antara identitas lokal yang kuat dan standar layanan internasional, ARTOTEL Suites Aquila siap menjadi ikon baru akomodasi premium di jantung Jawa Barat. (E-4)
