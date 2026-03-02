Artotel Suites Aquila Menegaskan Diri sebagai Hotel Butik Premium di Bandung

Ilustrasi(Dok ARTOTEL Suites Aquila)

ARTOTEL Suites Aquila menegaskan posisinya sebagai hotel butik premium yang menghadirkan standar pelayanan eksklusif di Kota Bandung. Masuk dalam kategori upscale hotel dalam portofolio ARTOTEL Group, properti ini menawarkan pengalaman menginap yang memadukan seni kontemporer dengan kenyamanan kelas atas.

Sebagai jaringan manajemen hotel nasional yang dikenal dengan konsep gaya hidup (lifestyle) dan seni, ARTOTEL Group mengelompokkan unit-unit propertinya ke dalam beberapa segmen strategis. ARTOTEL Suites Aquila berada pada jajaran upscale segment, sebuah kategori yang menawarkan standar layanan lebih tinggi, fasilitas lengkap, serta posisi premium di kelasnya.

Fasilitas Mewah dan Desain Kontemporer

Hotel ini menghadirkan kombinasi antara kenyamanan, estetika desain, serta kualitas layanan profesional yang menjadi ciri khas brand ARTOTEL. Berikut adalah beberapa fasilitas unggulan yang tersedia:

Kamar Tipe Suites: Memiliki luas mulai dari 30 m2 sampai 88 m2 dengan desain modern dan sentuhan seni khas ARTOTEL yang unik.

Ballroom Representatif: Ruang pertemuan luas yang ideal untuk penyelenggaraan pernikahan (wedding) dan event korporasi berskala besar.

Kolam Renang & Kebugaran: Kolam renang terbuka dengan nuansa Bali yang estetik serta pusat kebugaran dengan fasilitas lengkap dan modern.

Restoran Eksklusif: Menawarkan pilihan menu lokal autentik dan internasional yang dikurasi oleh koki profesional.

Layanan Tamu Personal: Staf yang responsif, profesional, dan siap memberikan layanan yang dipersonalisasi sesuai kebutuhan tamu.

“Sebagai hotel butik premium dari jaringan hotel Artotel Group, kami ingin menawarkan gaya hidup yang kontemporer dan elegan di kota Bandung, yang ditawarkan dari manajemen operator hotel asli Indonesia. Oleh karena itu, kami memiliki komitmen untuk memastikan setiap tamu merasakan pengalaman menginap yang premium, baik dari sisi kenyamanan, profesionalisme layanan, maupun kelengkapan fasilitas," kata General Manager ARTOTEL Suites Aquila Anton Susanto.

Lokasi Strategis di Pasteur Bandung

Berlokasi strategis di kawasan Pasteur, ARTOTEL Suites Aquila menawarkan aksesibilitas utama menuju gerbang tol, pusat bisnis, pusat perbelanjaan, serta berbagai destinasi wisata favorit di Kota Bandung. Posisi ini menjadikan hotel ini sebagai pilihan ideal, baik bagi pelaku perjalanan bisnis yang mengutamakan efisiensi maupun wisatawan leisure yang mencari kenyamanan maksimal.

Dengan perpaduan antara identitas lokal yang kuat dan standar layanan internasional, ARTOTEL Suites Aquila siap menjadi ikon baru akomodasi premium di jantung Jawa Barat. (E-4)