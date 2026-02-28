Resor Mewah Adiwana Alas Harum di Ubud Jadi Destinasi Incaran Wisatawan

Ilustrasi(Dok Istimewa)

DI tengah hamparan hijau Lembah Bangkiang Sidem, Ubud, sebuah resor butik berdiri menghadap aliran Sungai Wos. Dari titik ini, panorama Campuhan Ridge Walk hingga siluet Gunung Agung seakan menjadi latar alami yang sulit ditandingi. Nama properti itu adalah Adiwana Alas Harum, karya terbaru dari Jeevawasa yang resmi dibuka sebagai destinasi menginap premium dengan pendekatan holistik khas Bali.

“Menghadirkan Adiwana Alas Harum adalah bagian dari visi kami untuk memperkuat konsep butik resor berkelas yang terinspirasi alam dan budaya Ubud. Ini bukan sekadar akomodasi, tetapi pengalaman yang mengajak tamu kembali pada ritme alami dan koneksi yang lebih bermakna,” ujar CEO Jeevawasa, Adiguna Kusuma dalam keterangannya hari ini.

Adiguna menjelaskan dirancang oleh arsitek Bali kenamaan Popo Danes, resor ini memadukan garis arsitektur modern dengan elemen tradisional yang menyatu dengan kontur alam.

"Falsafah Tat Twam Asi dan Tri Hita Karana menjadi fondasi konseptualnya, keseimbangan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta diterjemahkan dalam detail ruang, pemilihan material, hingga pengalaman tamu yang terkurasi,"ujarnya.

Adiwana Alas Harum menghadirkan 35 kamar dan suite serta 10 vila dengan kolam renang pribadi. Setiap unit dirancang untuk membuka ruang pada lanskap sekitar teras pribadi, bukaan lebar, dan sentuhan seni Bali menciptakan suasana hangat sekaligus elegan. Dari Adiwana Room yang intim hingga Riverside One Bedroom Heated Pool Villa dengan kolam berpemanas di area lebih privat, seluruhnya menawarkan suasana hening yang menjadi ciri Ubud.

Pendekatan wellness menjadi salah satu poros utama. Di Tejas Spa Alas Harum, tamu diajak menikmati perawatan yang memadukan ritual tradisional Bali dengan teknik modern, menghadap langsung ke lembah hijau. Fasilitas kebugaran dengan peralatan berteknologi tinggi melengkapi pengalaman tersebut, menghadirkan keseimbangan antara relaksasi dan vitalitas.

Pengalaman menginap juga dirancang melalui rasa. Restoran Black Garlic menyajikan hidangan sehat dengan pendekatan kontemporer, sementara Flame Bar & Grill mengusung konsep Indonesian grill house yang menonjolkan teknik panggang dan kekayaan rempah Nusantara. Setiap sajian tampil dengan presentasi elegan, menempatkan kuliner sebagai bagian tak terpisahkan dari perjalanan tamu.

Lebih dari sekadar properti baru di Ubud, Adiwana Alas Harum mencerminkan arah pengembangan pariwisata yang menekankan kualitas, keberlanjutan, dan pengalaman personal. Dengan lanskap alami sebagai panggung utama, resor ini menawarkan ruang untuk jeda menikmati Bali dalam ritme yang lebih tenang dan bermakna.

Penawaran pembukaan tersedia melalui pemesanan langsung di kanal resmi resor. Sebuah undangan untuk merasakan kemewahan berjiwa Bali yang dirancang tak lekang oleh waktu. (H-2)