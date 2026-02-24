Puluhan Media & KOL Hadir Merayakan Ramadan Iftar Buffet “Keliling Indonesia Lewat Rasa” di ibis Styles Bogor Pajajaran

Ramadan Iftar Buffet “Keliling Indonesia Lewat Rasa” di ibis Styles Bogor Pajajaran.(Dok. Istimewa)

Suasana hangat dan penuh antusiasme mewarnai gelaran Media & KOL Gathering Ramadan Iftar bertema “Keliling Indonesia Lewat Rasa” yang diselenggarakan oleh ibis Styles Bogor Pajajaran pada Sabtu, 21 Februari 2026. Acara ini berlangsung meriah dengan kehadiran puluhan tamu undangan dari media nasional, regional, hingga para Key Opinion Leader (KOL).

Tak sekadar berbuka puasa bersama, para tamu juga pulang membawa beragam doorprize menarik. Mulai dari Ramadan cookies hampers, voucher

iftar, hingga voucher kamar gratis dibagikan sepanjang acara, menambah semarak suasana dan meninggalkan kesan istimewa bagi para undangan.

Mengusung tema “Keliling Indonesia Lewat Rasa”, ibis Styles Bogor Pajajaran menghadirkan pengalaman berbuka puasa yang memanjakan lidah. Para tamu dibuat puas dengan sajian iftar buffet yang menyuguhkan kekayaan cita rasa Nusantara, mulai dari hidangan khas Sunda, ragam menu Sumatera yang kaya rempah, hingga sajian autentik khas Indonesia Timur.

“Melalui Keliling Indonesia Lewat Rasa, kami ingin menghadirkan momen berbuka yang terasa hangat dan dekat di hati, di mana setiap hidangan membawa cerita dan mengingatkan kita pada kekayaan rasa Indonesia,” ujar Joanne F. Wullur, General Manager ibis Styles Bogor Pajajaran.

Konsep ini menghadirkan sensasi berbuka puasa seolah menjelajahi keberagaman kuliner Indonesia dalam satu waktu. Antusiasme para tamu terlihat saat menikmati setiap sajian yang disajikan secara variatif dan berkelas.

Melalui penyelenggaraan Media & KOL Gathering ini, ibis Styles Bogor Pajajaran kembali menegaskan komitmennya menghadirkan pengalaman Ramadan yang tak hanya lezat, tetapi juga sarat kebersamaan dan apresiasi bagi rekan media serta KOL. Kesuksesan acara ini menjadi pembuka rangkaian program Ramadan Iftar bertema “Keliling Indonesia Lewat Rasa” yang dihadirkan sepanjang bulan suci Ramadan.

Rasakan pengalaman berbuka puasa sambil “keliling Indonesia lewat rasa” hanya di ibis Styles Bogor Pajajaran. Segera lakukan reservasi dan nikmati ragam sajian Nusantara serta berbagai penawaran spesial selama Ramadan melalui +62 811 8000 1637 (Streats Restaurant).