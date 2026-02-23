Truntum Cihampelas Raih Sertifikasi Hotel Bintang 4 dari Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata(Dok. Istimewa)

Truntum Cihampelas dengan bangga mengumumkan keberhasilannya dalam meraih sertifikasi Hotel Bintang 4 berdasarkan hasil audit resmi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata Karsa Bhakti Persada. Sertifikasi ini menjadi bukti komitmen Truntum Cihampelas dalam menghadirkan standar pelayanan, fasilitas, dan manajemen hotel yang berkualitas sesuai dengan regulasi dan standar usaha pariwisata nasional.

Audit sertifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 19–20 Februari 2026 ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari sarana usaha, sumber daya manusia, ketentuan produksi, hingga sistem manajemen kualitas. Berdasarkan hasil penilaian, Truntum Cihampelas memperoleh total nilai 732 poin, yang menempatkan hotel ini dalam rentang nilai 728–916, yaitu kategori resmi untuk klasifikasi Hotel Bintang 4.

Pencapaian ini menegaskan bahwa Truntum Cihampelas telah memenuhi standar usaha hotel berbintang, baik dari sisi kelengkapan fasilitas, kualitas pelayanan, hingga sistem operasional yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.

General Manager Truntum Cihampelas, Isnaini Yunus, menyampaikan bahwa sertifikasi ini merupakan langkah penting dalam memperkuat kepercayaan tamu dan mitra bisnis.

“Kami sangat bangga atas pencapaian sertifikasi Hotel Bintang 4 ini. Hasil ini merupakan wujud komitmen seluruh tim Truntum Cihampelas dalam memberikan pelayanan terbaik dan memastikan setiap aspek operasional berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Kami berharap pengakuan ini dapat semakin meningkatkan kepercayaan tamu untuk memilih Truntum Cihampelas sebagai destinasi menginap di Kota Bandung.”

Melalui sertifikasi ini, Truntum Cihampelas terus berkomitmen untuk menjaga konsistensi kualitas layanan serta menghadirkan pengalaman menginap yang nyaman, dan berkesan bagi setiap tamu.

Ke depan, Truntum Cihampelas akan terus melakukan peningkatan berkelanjutan guna mempertahankan standar Hotel Bintang 4 sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu pilihan akomodasi terpercaya di Bandung.

Dengan diraihnya sertifikasi ini, Truntum Cihampelas turut berkontribusi dalam mendukung peningkatan kualitas industri pariwisata, khususnya di Kota Bandung. Sertifikasi hotel berbintang menjadi salah satu indikator penting dalam memberikan jaminan mutu dan kepercayaan bagi wisatawan yang berkunjung.

Keberhasilan ini sekaligus memperkuat posisi Truntum Cihampelas sebagai salah satu hotel yang telah memenuhi standar resmi usaha pariwisata dan siap memberikan pelayanan terbaik bagi tamu domestik maupun internasional.