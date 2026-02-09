Rayakan Valentine Day dan Kehangatan Ramadan 1447 H dengan Cita Rasa Khas Indonesia

Promo Valentine 14 Feb 2026 & Ramadhan 1447 H di Amos Cozy Hotel Blok M.(Dok. Amos Cozy Hotel Blok M)

AMOS Cozy Hotel & Convention Hall Jakarta merupakan hotel bintang empat yang menghadirkan kenyamanan dan fasilitas lengkap di lokasi yang sangat strategis, tepatnya di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Berada dekat dengan berbagai pilihan transportasi umum, hotel ini menjadi pilihan ideal bagi tamu bisnis maupun wisata.

Mengusung konsep “Elegency Thematic”, setiap sudut Amos Cozy Hotel memadukan sentuhan Eurasian dan modern culture yang elegan. Hotel ini memiliki total 70 kamar, mulai dari Standard Room hingga Executive Room, serta dilengkapi dengan 1 Grand Ballroom, 2 Junior Ballroom, dan 6 ruang pertemuan yang cocok untuk berbagai acara. Area lounge dan restoran juga tersedia untuk memenuhi beragam kebutuhan tamu.

Dalam rangka memperingati Valentine Day pada 14 Februari 2026 sekaligus menyambut Bulan Suci Ramadan 1447 Hijriah yang jatuh pada Februari 2026, Amos Cozy Hotel dengan bangga mempersembahkan promo spesial Valentine Day dan Ramadhan, baik untuk kamar maupun Food & Beverage, bertajuk “Jelajah Rasa Nusantara.”

Baca juga : Street Food Blok M Harus Dijaga sebagai Identitas Jakarta

Promo ini berlokasi di KOKOO Resto (lantai 1) dan King Melody Lounge (area lobby) Amos Cozy Hotel.

Dengan tema “Jelajah Rasa Nusantara di Amos Cozy Hotel & Convention Hall Jakarta, Rayakan Hari Kasih Sayang dan Kehangatan Bulan Suci Ramadhan dengan Berbagai Varian Menu Cita Rasa Nusantara,” para tamu diajak menikmati pengalaman kuliner khas Indonesia dalam suasana yang hangat dan berkelas.

Untuk merayakan Valentine Day, Amos Cozy Hotel menawarkan Romantic Dinner hanya dengan harga Rp199.000,- nett/pax. Bagi tamu yang ingin menikmati malam romantis di kawasan Blok M, tersedia pula paket kamar Valentine dengan harga Rp750.000,- nett/room/night, lengkap dengan kejutan Chocolate Praline bagi setiap pemesanan kamar di hari kasih sayang.

Tidak hanya itu, dalam menyambut Bulan Suci Ramadhan, Jelajah Rasa Nusantara Amos Cozy Hotel menghadirkan berbagai promo menarik yang dipimpin langsung oleh General Manager Amos Cozy Hotel, Ibu Aty Fadjariaty, bersama Chef Jhuro, Executive Chef Amos Cozy Hotel.

Tersedia Paket Takjil seharga Rp50.000,- nett/pax serta Paket Buka Puasa Bersama seharga Rp170.000,- nett/pax dengan beragam menu khas Nusantara.

Tema Nusantara dipilih untuk menghadirkan cita rasa autentik dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari takjil khas daerah, hidangan pembuka, aneka sup, hingga menu utama seperti olahan daging dan ayam goreng khas Amos Cozy Hotel.

Selain paket kuliner, Amos Cozy Hotel juga menawarkan Promo Kamar Ramadhan yang sudah termasuk Paket Buffet Ramadhan atau Buka Puasa Bersama, dengan harga mulai dari Rp630.000,- nett/room. Tamu dapat menikmati kenyamanan kamar bertema elegan serta sajian takjil saat waktu berbuka.

“Ramadhan adalah waktu untuk berbagi kebahagiaan. Melalui Jelajah Rasa Nusantara, kami ingin tamu merasakan kehangatan suasana Ramadhan layaknya di rumah sendiri, namun tetap dengan kualitas hidangan hotel bintang empat,” ujar Ibu Aty Fadjariaty, General Manager Amos Cozy Hotel.

Dengan berbagai fasilitas dan pelayanan terbaik yang diberikan, Amos Cozy Hotel & Convention Hall Jakarta berharap dapat terus menjadi pilihan utama dan meninggalkan kesan indah bagi setiap tamu. (Z-10)