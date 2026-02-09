Plataran at Borobudur Merangkai Pengalaman lewat Ruang, Tradisi, dan Perayaan

Kegiatan merangkai bunga di Plataran at Boroburur.(Dok. Plataran at Boroburudur)

PLATARAN at Borobudur kembali menegaskan posisinya sebagai destinasi hospitality terpadu yang menghadirkan pengalaman tak terlupakan, memadukan lanskap alam, tradisi, serta layanan berkualitas. Pada Jumat, 6 Februari 2026, Plataran at Borobudur menggelar acara bertajuk “Celebrate Prosperity in Togetherness”, yang menandai peluncuran Flower Bar Encounter di Tiga Dari Rooftop sekaligus memperkenalkan menu spesial Imlek yang dapat dinikmati di seluruh unit Plataran at Borobudur.

Acara ini menjadi pembuka dari rangkaian pengalaman yang merepresentasikan karakter Plataran at Borobudur, sebuah kawasan yang menaungi berbagai ruang dan venue dengan keunikan masing-masing, namun terhubung dalam satu pendekatan layanan dan pengalaman yang konsisten. Dimulai dari Plataran Borobudur Resort & Spa, rangkaian kegiatan berlangsung di Tiga Dari Rooftop yang dikenal dengan pemandangan terbuka menghadap lanskap Borobudur.

Di lokasi inilah Flower Bar Encounter diperkenalkan sebagai pengalaman baru bagi para tamu. Aktivitas merangkai bunga ini dirancang sebagai encounter yang bersifat personal, menghadirkan suasana yang tenang dan ekspresif di ruang terbuka. Flower Bar Encounter tidak dibatasi pada satu momentum tertentu, melainkan dapat dihadirkan kapan pun, baik sebagai bagian dari pengalaman tamu yang menginap maupun sebagai tambahan untuk berbagai acara dan perayaan yang diselenggarakan di kawasan Plataran at Borobudur. Fleksibilitas ini mencerminkan pendekatan Plataran dalam merancang pengalaman yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter setiap tamu.

Rangkaian kemudian berlanjut menuju Plataran Shailendra, sebuah venue yang dikenal dengan suasana privat serta kedekatannya dengan lanskap Menoreh dan Borobudur. Di lokasi ini, para tamu diajak mengikuti aktivitas membuat dumpling bersama, sebuah kegiatan yang dipilih untuk merepresentasikan nilai kebersamaan dalam tradisi Imlek. Proses memasak bersama menjadi medium interaksi yang hangat, di mana percakapan dan kebersamaan menjadi bagian penting dari pengalaman.

Sebagai bagian dari perayaan Imlek, Plataran at Borobudur juga memperkenalkan menu spesial Imlek yang dapat dinikmati di berbagai unit di dalam kawasan, termasuk Enam Langit by Plataran.

Setiap restoran dan venue di Plataran at Borobudur menghadirkan pendekatan kuliner yang berbeda, mulai dari pengalaman bersantap dengan panorama alam hingga suasana yang lebih intim, dengan layanan yang tetap konsisten berkelas.

Menu spesial Imlek ini disusun sebagai interpretasi Plataran terhadap tradisi kuliner Tionghoa, dipadukan dengan sentuhan khas Plataran yang menekankan keseimbangan rasa, presentasi, dan pengalaman bersantap.

Salah satu tamu yang hadir, Nadia Lutvina, menyampaikan apresiasinya terhadap pendekatan Plataran dalam merancang pengalaman. Menurutnya, Plataran selalu menghadirkan sesuatu yang terasa relevan dan berani, tanpa kehilangan konteks budaya.

“Yang terasa berbeda, setiap pengalaman di Plataran selalu punya cerita. Tradisi tidak hanya ditampilkan, tetapi dirasakan. Ditambah dengan pemandangan alam dan pelayanan yang konsisten, semuanya terasa menyatu,” ujarnya.

Menu spesial Imlek di Plataran at Borobudur tidak terbatas pada satu hari perayaan. Menu ini tersedia menjelang Imlek, memberikan ruang bagi tamu untuk menikmati suasana perayaan dalam berbagai kesempatan, baik untuk jamuan keluarga, pertemuan personal, maupun perayaan berskala lebih luas.

Melalui peluncuran Flower Bar Encounter dan kehadiran menu spesial Imlek ini, Plataran at Borobudur kembali menunjukkan kekuatannya sebagai destinasi yang merangkai ruang, layanan, dan tradisi ke dalam pengalaman yang utuh. Bagi Plataran, setiap perayaan selalu dimulai dari pengalaman, di mana detail, suasana, dan pelayanan berpadu untuk menciptakan momen yang berkesan dan relevan bagi setiap tamu. (Z-10)