Tambah Kiddy Pool untuk Perkuat Konsep Hunian Ramah Keluarga

PT Premier Qualitas Indonesia menghadirkan hunian berkualitas dengan meresmikan fasilitas Kiddy Pool di kawasan Premier Estate 3 Extension, Cibubur, Kota Bekasi. Fasilitas terakhir ini resmi dibuka pada Minggu (8/2) dan diperuntukkan khusus bagi penghuni d(Dok. PT Premier Qualitas Indonesia)

PENGEMBANG properti PT Premier Qualitas Indonesia kembali memperkuat komitmennya menghadirkan hunian berkualitas dengan meresmikan fasilitas Kiddy Pool di kawasan Premier Estate 3 Extension, Cibubur, Kota Bekasi. Fasilitas terakhir ini resmi dibuka pada Minggu (8/2) dan diperuntukkan khusus bagi penghuni dengan keluarga yang memiliki anak-anak usia dini di Premier Estate 3.

Kiddy Pool yang dibangun di area fasilitas umum dan sosial Premier Estate 3 ini memiliki luas sekitar 41 meter persegi dengan kedalaman kolam 40 sentimeter, sehingga aman bagi anak-anak usia 4 hingga 5 tahun. Berbagai permainan air ramah anak seperti Two Way Sliding dan Spill Bucket turut melengkapi fasilitas tersebut.

President Director PT Qualitas Qunci Makmur, Benoit Giroux, mengatakan kebutuhan hunian saat ini telah berkembang seiring perubahan gaya hidup masyarakat, terutama sejak pandemi.

Baca juga : Kolaborasi Hadirkan Standar Baru Hunian Premium di Bali

"Hunian tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai ruang untuk beraktivitas, berinteraksi, dan menjaga kesehatan keluarga. Karena itu, kami berupaya menghadirkan fasilitas yang mampu meningkatkan kualitas hidup penghuni," ujarnya.

Pembangunan fasilitas Kiddy Pool ini dilatarbelakangi oleh profil penghuni Premier Estate 3 yang didominasi oleh keluarga muda, dengan anak-anak usia balita hingga pra-sekolah. Seiring meningkatnya jumlah keluarga muda yang telah menghuni kawasan ini, kebutuhan akan fasilitas bermain yang aman, edukatif, dan berada di dalam lingkungan perumahan menjadi semakin relevan. Kehadiran Kiddy Pool diharapkan dapat menjadi ruang aktivitas bersama yang mendukung tumbuh kembang anak sekaligus memperkuat interaksi sosial antar penghuni.

Lebih dari sekadar kolam bermain, Kiddy Pool di Premier Estate 3 dirancang dengan konsep taman bermain edukatif yang merangsang anak untuk lebih aktif bergerak dan bereksplorasi. Area permainan air dikombinasikan dengan ruang terbuka yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk berlarian, menggunakan material rubber floor yang ramah anak.

Baca juga : Pengembangan Sport Center Jadi Daya Tarik Baru bagi Konsumen

Selain permainan air, area Kiddy Pool juga dilengkapi berbagai fasilitas pendukung seperti outdoor bench, loker, ruang bilas, rak sepatu, serta ruang serba guna. Lingkungan sekitar kolam dirancang dengan ruang terbuka hijau yang asri dan nyaman bagi anak-anak maupun orang tua yang mendampingi.

Pemilihan vegetasi juga menjadi bagian penting dari konsep ini, dengan hadirnya area rumput terbuka, semak-semak, serta pohon berbunga yang tidak hanya memberikan keteduhan, tetapi juga menciptakan suasana ceria dan menyenangkan bagi anak-anak.

Selain permainan air, area Kiddy Pool juga dilengkapi berbagai fasilitas pendukung seperti outdoor bench, loker, ruang bilas, rak sepatu, serta ruang serba guna. Seluruh area dirancang untuk memberikan kenyamanan bagi anak-anak maupun pendampingnya.

Premier Estate 3 sendiri telah memiliki Club House eksklusif yang terletak di tengah kawasan dan hanya dapat diakses oleh penghuni. Kawasan hunian ini juga didukung sistem keamanan one gate system dengan CCTV, jaringan utilitas bawah tanah, serta pengelolaan kawasan profesional.

Dari sisi produk, Premier Estate 3 menawarkan lima tipe hunian, yaitu Besançon, Bacilio, Elana, Garvil, dan Hara, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan keluarga modern dengan tata ruang fungsional, pencahayaan alami yang optimal, serta kualitas bangunan yang terjaga. Setiap unit dikembangkan dengan spesifikasi yang mengedepankan kenyamanan tinggal jangka panjang, sekaligus nilai investasi yang berkelanjutan.

Sebagai nilai tambah, Premier Estate 3 saat ini juga didukung berbagai promo terbatas, antara lain insentif pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga maksimal Rp220 juta, subsidi uang muka (DP), bebas biaya-biaya, serta hadiah langsung bagi pembeli dengan pilihan kemudahaan cara bayar seperti tunai, cicilan bertahap dan KPR. Unit yang tersedia saat ini merupakan unit terbatas, mengingat pengembangan kawasan Premier Estate 3 telah mendekati tahap akhir dan tidak akan ada pengembangan lanjutan setelah unit-unit ini habis terjual.

Selain itu, proses pembelian hunian di Premier Estate 3 juga memberikan kemudahan dari sisi legalitas, di mana pembeli dapat langsung melakukan Akta Jual Beli (AJB). Hunian ini ditawarkan dengan harga kompetitif mulai dari Rp1,3 miliar menjadikannya salah satu pilihan menarik bagi keluarga muda maupun end-user yang mencari hunian siap huni di kawasan strategis Cibubur dan sekitarnya.

Mengusung konsep Transit Oriented Development (TOD), Premier Estate 3 dikembangkan di lahan seluas sekitar 9 hektare dan telah membangun 445 unit rumah hingga saat ini. Lokasinya yang strategis dengan akses langsung ke sejumlah jalan tol serta dekat dengan pusat pendidikan, perkantoran, dan berbagai fasilitas publik menjadikan kawasan ini sebagai salah satu hunian yang diminati di kawasan timur Jakarta. (Fal/E-1)