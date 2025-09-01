Novotel Yogyakarta International Airport Kulon Progo Hadirkan Cooking Class Membuat Pizza, Ciptakan Momen Kebersamaan Keluarga

Novotel Yogyakarta International Airport Kulon Progo(Dok. Istimewa)

NOVOTEL Yogyakarta International Airport Kulon Progo sukses menyelenggarakan acara Cooking Class Membuat Pizza pada Minggu, 31 Agustus 2025 di Arjuna Meeting Room. Kegiatan ini diikuti oleh anak-anak bersama ayah dan ibu mereka, yang tidak hanya belajar memasak, tetapi juga menciptakan momen kebersamaan dalam keluarga.

Acara dipandu langsung oleh Chef Anto, Chef de Partie Novotel YIA Kulon Progo yang mengajarkan peserta cara membuat pizza, mulai dari pengetahuan seputar adonan hingga menata topping sesuai selera. Suasana kelas semakin hangat karena setiap anak didampingi orang tua mereka, menciptakan interaksi penuh tawa dan kebersamaan.

“Cooking class kali ini menjadi spesial karena bukan hanya mengajarkan keterampilan kuliner, tetapi juga menghadirkan ruang bagi keluarga untuk berinteraksi lebih dekat. Kami percaya pengalaman sederhana seperti membuat pizza bersama akan menjadi kenangan manis yang tidak terlupakan,” ujar Chikma W Putri selaku Marketing Communication Executive.

Selain belajar memasak, peserta juga menikmati berbagai keseruan lain, seperti doorprize menarik yang dibagikan di akhir acara serta kesempatan untuk bermain di playground dan berenang gratis di kolam renang Novotel YIA Kulon Progo yang mempunyai kolam renang khusus anak-anak yang terpisah dari kolam renang dewasa ini.

Bagi anak-anak, kegiatan ini menjadi sarana belajar yang menyenangkan, sementara bagi orang tua, cooking class ini menjadi ajang membangun kedekatan melalui aktivitas yang kreatif dan bermanfaat. Ditambah lagi ketika mereka memakan hasil olahannya sendiri ada rasa senang dan bangga yang terpancar dari wajah mereka.

“Melalui kegiatan yang menghadirkan pengalaman memorable ini, kami ingin menunjukkan bahwa Novotel YIA Kulon Progo bukan hanya tempat menginap, melainkan ruang inspirasi dan kebersamaan bagi keluarga, komunitas dan masyarakat sekitar,” ungkap Gunawan Widodo selaku General Manager Novotel YIA Kulon Progo.(RO)