26/8/2025 20:04
Mid-Autumn Mooncake Festival, Hampers eksklusif dari Holiday Inn Bandung Pasteur
Mid-Autumn Mooncake Festival Hampers eksklusif dari Holiday Inn Bandung Pasteur(Dok. Istimewa)

SETIAP tahun, Mid-Autumn Mooncake Festival membawa nuansa hangat yang selalu dinanti. Festival ini identik dengan bulan purnama yang melambangkan kebersamaan, doa akan keberuntungan, dan rasa syukur. 

Tradisi ini terasa lengkap dengan berbagi mooncake, kue klasik yang menjadi simbol kasih kepada keluarga, sahabat, dan orang terdekat. Holiday Inn Bandung Pasteur menghadirkan perpaduan tradisi penuh makna dengan sentuhan kemasan modern yang elegan, sehingga tetap relevan dinikmati lintas generasi.

Merayakan momen spesial ini, Holiday Inn Bandung Pasteur mempersembahkan Mooncake Hampers – Mid Autumn Mooncake Festival dengan harga Rp300.000 net/box. Di dalamnya terdapat 4 pieces premium mooncake dengan cita rasa autentik yang lembut. 

Baca juga : Rayakan HUT RI ke-80 Dengan Kemerdekaan Merah Putih Brunch Di Holiday Inn Bandung Pasteur

Setiap potongan mooncake menyimpan simbol doa untuk kebahagiaan, keberuntungan, serta hubungan yang harmonis. Hadir dalam elegant box, hampers ini tidak hanya lezat dinikmati, tetapi juga ideal sebagai hadiah untuk keluarga, sahabat, maupun kolega. Pemesanan dapat dilakukan satu hari sebelumnya, dan promo ini tersedia hingga 6 Oktober 2025.

Rayakan Mid-Autumn Mooncake Festival dengan cara yang lebih berkesan. Segera pesan Hampers Mooncake Anda, dan bagikan manisnya kebersamaan melalui simbol klasik yang tak lekang oleh waktu. 

Untuk informasi lebih lanjut dapat mengunjungi Holiday Inn Bandung Pasteur di Jalan Dr. Djunjunan No. 96 Bandung, atau dapat menghubungi melalui pesan WhatsApp kami di 0878 1100 7999 atau telepon di 022 2060123. Ikuti selalu promo terbaru di Holiday Inn Bandung Pasteur dengan follow instagram @holidayinnbandungpasteur atau dapat mengunjungi website bandungpasteur.holidayinn.com.



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Irvan Sihombing
