Rayakan HUT RI ke-80 Dengan Kemerdekaan Merah Putih Brunch Di Holiday Inn Bandung Pasteur

Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
DALAM rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, Holiday Inn Bandung Pasteur kembali menghadirkan sebuah pengalaman bersantap istimewa bagi Anda para pecinta kuliner, yang bertajuk “Kemerdekaan Merah Putih”.
Program ini dirancang khusus untuk menyemarakkan suasana kemerdekaan dengan sajian menggugah selera yang dapat dinikmati di The Ambassador Restaurant dengan harga spesial Rp 180.000 net per orang untuk dewasa dan Rp 108.000 net per anak berusia enam sampai dua belas tahun.
Anda dapat menikmati pengalaman bersantap spesial ini pada hari Minggu, 17 Agustus 2025, mulai dari pukul 12.00 hingga 15.00 WIB. Anda akan dimanjakan dengan beragam pilihan menu All You Can Eat mulai dari appetizer yang menyegarkan, main course menggugah selera, hingga dessert manis yang memanjakan lidah.
The Ambassador Restaurant menghadirkan ragam cita rasa autentik masakan Indonesia dengan sentuhan nuansa kemerdekaan yang kental dan ditemani oleh suasana nyaman serta pelayanan yang ramah di Holiday Inn Bandung Pasteur tentu akan menjadi pilihan tepat bagi Anda untuk rehat sejenak sembari turut merayakan hari kemerdekaan.
Ajak keluarga, sahabat, atau rekan kerja Anda untuk turut serta dalam merayakan Kemerdekaan di Holiday Inn Bandung Pasteur. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut dapat mengunjungi Holiday Inn Bandung Pasteur di Jalan Dr. Djunjunan No. 96 Bandung, atau dapat menghubungi melalui pesan WhatsApp kami di 0878 1100 7999 atau telepon di 022 2060123. Dapatkan informasi terbaru dengan mengikuti Instagram @holidayinnbandungpasteur atau kunjungi website resmi kami bandungpasteur.holidayinn.com.
Tidak perlu menjelajah ribuan kilometer untuk merasakan kuliner dari seluruh pelosok Nusantara. Anda kini dapat menikmati pengalaman multisensori baru dengan konsep perjalanan harmoni rasa
Hanya dengan Rp 99.000++ per orang, Anda sudah dapat menikmati hidangan lezat sepuasnya. Program “Makan Siang Sepuasnya” akan hadir menemani Anda setiap Senin hingga Jumat
Holiday Inn Bandung Pasteur menghadirkan promo pernikahan eksklusif yang hanya tersedia selama acara Superstar Wedding Exhibition, pada tanggal 28–29 Juni 2025
Holiday Inn Bandung Pasteur meluncurkan promo spesial bertajuk Eid Gateway, menawarkan pengalaman menginap eksklusif untuk keluarga dengan harga mulai dari Rp1.100.000 net per malam.
Holiday Inn Bandung Pasteur menghadirkan Magenta Takeover pada 28 Mei 2025, menampilkan cocktail eksklusif hasil kolaborasi bartender ternama dan sajian nibbles bertema Story of Seasons.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved