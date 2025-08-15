Rayakan HUT RI ke-80 Dengan Kemerdekaan Merah Putih Brunch Di Holiday Inn Bandung Pasteur

Kuliner bertajuk Kemerdekaan Merah Putih.(Dok. Istimewa)

DALAM rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, Holiday Inn Bandung Pasteur kembali menghadirkan sebuah pengalaman bersantap istimewa bagi Anda para pecinta kuliner, yang bertajuk “Kemerdekaan Merah Putih”.

Program ini dirancang khusus untuk menyemarakkan suasana kemerdekaan dengan sajian menggugah selera yang dapat dinikmati di The Ambassador Restaurant dengan harga spesial Rp 180.000 net per orang untuk dewasa dan Rp 108.000 net per anak berusia enam sampai dua belas tahun.

Anda dapat menikmati pengalaman bersantap spesial ini pada hari Minggu, 17 Agustus 2025, mulai dari pukul 12.00 hingga 15.00 WIB. Anda akan dimanjakan dengan beragam pilihan menu All You Can Eat mulai dari appetizer yang menyegarkan, main course menggugah selera, hingga dessert manis yang memanjakan lidah.

The Ambassador Restaurant menghadirkan ragam cita rasa autentik masakan Indonesia dengan sentuhan nuansa kemerdekaan yang kental dan ditemani oleh suasana nyaman serta pelayanan yang ramah di Holiday Inn Bandung Pasteur tentu akan menjadi pilihan tepat bagi Anda untuk rehat sejenak sembari turut merayakan hari kemerdekaan.

Ajak keluarga, sahabat, atau rekan kerja Anda untuk turut serta dalam merayakan Kemerdekaan di Holiday Inn Bandung Pasteur. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut dapat mengunjungi Holiday Inn Bandung Pasteur di Jalan Dr. Djunjunan No. 96 Bandung, atau dapat menghubungi melalui pesan WhatsApp kami di 0878 1100 7999 atau telepon di 022 2060123. Dapatkan informasi terbaru dengan mengikuti Instagram @holidayinnbandungpasteur atau kunjungi website resmi kami bandungpasteur.holidayinn.com.