Holiday Inn Bandung Pasteur hadirkan Symphony of Nusantara(Doc Holiday Inn Bandung Pasteur)

HOLIDAY Inn Bandung Pasteur Kembali menghadirkan pengalaman kuliner Istimewa yang menarik siap memanjakan para pecinta rasa Nusantara. Pengalaman menjelajahi rasa, aroma, dan kekayaan kuliner khas tanah air yang penuh kehangatan dan harmoni.

Hanya dengan Rp 208.000 net per orang, Anda sudah dapat menikmati hidangan lezat dari Sabang hingga Merauke dalam satu waktu. Melalui program terbaru “Symphony of Nusantara” yang akan hadir menemani Anda setiap Jumat dan Sabtu pukul 18.00 hingga 21.00 WIB di The Ambassador Restaurant yang terletak di lantai G Holiday Inn Bandung Pasteur.

Tidak perlu menjelajah ribuan kilometer untuk merasakan kuliner dari seluruh pelosok Nusantara. Anda kini dapat menikmati pengalaman multisensori baru dengan konsep perjalanan harmoni rasa Nusantara dari Sabang hingga Merauke, Symphony of Nusantara menawarkan hidangan khas Indonesia yang diracik dengan rempah-rempah otentik pilihan serta bahan lokal terbaik.

Mulai dari main course yang gurih hingga dessert manis yang menggoda. Semua disajikan dalam tampilan menarik serta suasana nyaman dan pelayanan ramah khas Holiday Inn Bandung Pasteur. Sebagai penawaran spesial, tersedia promo Buy 1 Get 1 Free bagi Anda yang melakukan pembayaran menggunakan kartu debit atau kredit Bank BRI dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Selain menyuguhkan kelezatan, suasana di The Ambassador Restaurant yang elegan dan nyaman dan hangat menjadikan momen bersantap Anda semakin berkesan. Ajak keluarga, sahabat, atau rekan Anda turut merasakan hidangan Nusantara.

Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut dapat mengunjungi Holiday Inn Bandung Pasteur di Jalan Dr. Djunjunan No. 96 Bandung, atau dapat menghubungi melalui pesan WhatsApp kami di 0878 1100 7999 atau telepon di 022 2060123. Dapatkan informasi terbaru dengan mengikuti Instagram @holidayinnbandungpateur atau kunjungi website resmi kami bandungpasteur.holidayinn.com. (Adv)