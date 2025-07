Menikmati Pemandangan Kota Jakarta dari Gedung Tertinggi di Indonesia

Pengunjung berfoto di lantai 106 Autograph Tower, Jakarta, Sabtu (28/6/2025).(ANTARA/Sinta Ambar)

DESTINASI wisata baru yang berada di kompleks Thamrin Nine menawarkan pemandangan kota Jakarta 360 derajat dari ketinggian 385 meter, sebuah pengalaman menarik untuk menikmati kota dengan cara dan suasana yang baru.

Up at Thamrin Nine menawarkan pemandangan dari gedung pencakar langit Jakarta yang memiliki ketinggian 385 meter atau lebih tinggi dari Empire State Building di New York City, Amerika Serikat (AS), yang setinggi 350 meter.

Lokasinya pun tidak jauh dari pusat kota, yakni Autograph Tower di kawasan kompleks Thamrin Nine, Jakarta Pusat, dekat bundaran Hotel Indonesia.

Pengunjung bisa menikmati lanskap Jakarta dengan pemandangan kota dari lantai 99 hingga lantai tertinggi yakni lantai 109 Autograph Tower. Tempat wisata itu menarik dikunjungi saat sore hari, ketika sinar matahari tidak terlampau terik.

Ketika sore menjelang, sederet lampu kota begitu indah dipandang menawarkan suasana yang berbeda dengan siang hari, menjadi lokasi yang pas bagi masyarakat yang menyukai pemandangan lanskap serta pemandangan dari ketinggian.

Setelah membeli tiket dari tempat penjualan yang terletak di lantai dua, pengunjung akan menaiki lift selama 40 detik untuk menuju Up at Thamrin Nine dan mengikuti tur selama dua jam.

Selama di lift pengunjung bisa menikmati suasana lift yang dihiasi dengan lampu dekoratif sehingga tidak akan bosan selama perjalanan menuju lantai 99.

Tiba di lantai 99, pengunjung akan diarahkan untuk masuk ke ruang imersif untuk menonton video yang ditayangkan pada dinding ruang. Cerita singkat seputar kota Jakarta terasa 'hidup' dan menawarkan pengalaman yang seru.

Setelah ruang imersif, pengunjugn dibawa ke lantai 106 atau Sky Garden, untuk melihat pemandangan kota Jakarta dari lantai kaca.

Selama di sana, pengunjung wajib menggunakan penutup sepatu dan penutup gawai yang dilengkapi tali supaya bisa digantungkan di leher.

Selain melihat pemandangan kota Jakarta dari lantai kaca, pengunjung juga bisa berfoto dengan latar belakang kota.

Bagi yang ingin memacu adrenalin, terdapat ayunan Up Swing, yang dipatok seharga Rp75.000 untuk akhir pekan. Adrenalin akan terpacu begitu menjajal atraksi ini selama sekitar tiga menit.

Jika masih merasa kurang puas dengan bermain ayunan dari tempat yang tinggi, pengunjung bisa naik ke lokasi paling atas Autograph Tower atau Up High yakni lantai 109.

Dari lantai itu, pemandangan lebih terasa luas dan lebih sepi dari lantai 106 sehingga pengunjung dapat lebih puas berfoto dan sekedar menikmati momen pada lantai kaca yang juga tersedia di lantai ini.

Pengunjung yang ingin merasakan momen yang lebih privat dapat membayar sekitar Rp85ribu untuk naik ke lantai tertinggi gedung yang telah memecahkan rekor MURI sebagai gedung tertinggi di Indonesia dan di belahan bumi selatan ini.

Selama berkunjung ke Up at Thamrin Nine, persiapkan baju yang hangat dan nyaman karena lokasi wisata berada di luar ruangan. Selain itu, bawa tas yang tidak terlalu berat dan besar supaya bisa mengikuti tur dengan nyaman.

Namun, jika barang bawaan cukup banyak, pengunjung bisa memanfaatkan tempat penitipan barang yang berada di lantai penjualan tiket. (Ant/Z-1)