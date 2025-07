Serunya Liburan Sekolah di Grand Dafam Braga Bandung

Ilustrasi(Dok Grand Dafam Braga Bandung)

LIBURAN sekolah adalah waktu yang ditunggu-tunggu oleh banyak anak. Ini adalah kesempatan untuk bersantai, menjelajahi hobi baru, dan menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman. Liburan sekolah adalah waktu yang tepat untuk bersenang-senang dan mengisi ulang energi sebelum kembali ke rutinitas belajar. Apa rencana liburanmu?

Grand Dafam Braga Bandung menawarkan berbagai paket liburan menarik, termasuk promo untuk liburan sekolah dengan harga mulai dari Rp850.000 net per kamar per malam, yang sudah termasuk dengan sarapan pagi, gratis suvenir, gratis es krim dan gratis tiket naik bandros (Bandung tour on the bus).

Paket “Schooliday” Grand Dafam Braga Bandung berlangsung mulai tanggal 20 juni sampai dengan 11 July 2025. Dengan menawarkan lokasi yang strategis terletak di komplek perbelanjaan Braga Citiwalk dan dikelilingi oleh bangunan bersejarah serta pusat kuliner yang dapat memanjakan liburan anda. Kegiatan fun colloring kami tawarkan di hari sabtu dan minggu di area kolam renang untuk menambahan keseruan liburan anda. Selain itu untuk anda yang menggunakan kereta api cepat (Whoosh) dapat menunjukan tiketnya untuk ditukerkan dengan suvenir signature hotel.

Grand Dafam Braga Bandung, memiliki kamar yang nyaman dan luas untuk anda beserta keluarga, yaitu tipe Condotel yang dilengkapi dengan dapur dan perlengkapan untuk memasak, ruang makan, ruang keluarga, balkon, kamar tidur dengan pilihan 2 kamar atau 3 kamar didalamnya. Penawaran terbatas untuk setiap hari mulai tanggal 20 Juni sampai dengan 11 July diberikan harga promo untuk type Condotel 2 kamar dengan harga Rp1.350.000 net/unit/malam termasuk sarapan 3 orang untuk 10 orang pemesan pertama.

”Paket Schooliday ini kami hadirkan sebagai jawaban dari kebutuhan liburan keluarga yang tak hanya memberikan kenyamanan tapi juga untuk memberikan pengalaman baru dengan membawa kenangan indah dan seru berlibur bersama keluarga” ujar Winni Wahyuni selaku Director of Sales & marketing Grand Dafam Braga Bandung.

Ingin mengetahui lebih jelas mengenai promo ini, silahkan hubungi kami melalui pesan WA di 0812 8007 1811 atau kunjungi instagram kami di @granddafam.braga. dan untuk promo seru lainnya silahkan cek website hotel di artotelwanderlust.com . (H-2)