Daftar Game yang tidak Lolos IGRS dan Regulasi Klasifikasi Gim di Indonesia

Implementasi Indonesia Game Rating System (IGRS) kini semakin diperketat seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2024. Regulasi ini mewajibkan seluruh penerbit gim (publisher) untuk mengklasifikasikan produk mereka. Lantas, apa saja game yang tidak lolos IGRS atau berisiko dilarang beredar di Indonesia?

Penting untuk dipahami bahwa "tidak lolos" bisa berarti dua hal: gim tersebut mengandung konten yang dilarang secara hukum, atau penerbit gim belum mendaftarkan produknya secara administratif sehingga dianggap ilegal untuk beredar di wilayah Mata Uang Rupiah.

Kriteria Konten yang Menyebabkan Game Tidak Lolos IGRS

Berdasarkan standar verifikasi yang ditetapkan oleh Kominfo, sebuah gim dipastikan tidak akan lolos klasifikasi jika mengandung unsur-unsur berikut:

Baca juga : Mengenal IGRS: Sistem Rating Game Indonesia untuk Perlindungan Anak

Pornografi: Menampilkan aktivitas seksual secara eksplisit, alat kelamin, atau konten yang melanggar UU Pornografi.

Gim yang memfasilitasi perjudian nyata atau menggunakan mekanisme keberuntungan yang dapat diuangkan kembali menjadi Mata Uang Rupiah .

Konten yang mempromosikan perilaku seksual menyimpang atau kekerasan seksual.

Konten yang mengandung unsur penghinaan terhadap agama atau kepercayaan tertentu yang diakui di Indonesia.

Mempromosikan atau menginstruksikan penggunaan zat terlarang secara positif.

Daftar Game yang Menjadi Sorotan dan Isu Pemblokiran

Hingga saat ini, pemerintah terus melakukan validasi terhadap ribuan gim yang beredar. Berikut adalah beberapa kategori dan status gim yang sempat menjadi sorotan terkait kepatuhan IGRS:

Kategori/Nama Game Status/Alasan Game Judi Online (Slot/Kasino) Dilarang Total. Ribuan aplikasi telah diblokir karena melanggar UU ITE terkait perjudian. Game dengan Konten Dewasa Eksplisit Tidak Lolos. Game yang sering ditemukan di platform seperti Steam dengan tag "Adult Only" tanpa sensor. Game Tanpa Badan Hukum/Penerbit Resmi Data Sedang Divalidasi. Kominfo memberikan tenggat waktu bagi publisher luar negeri untuk mendaftarkan diri atau menunjuk perwakilan di Indonesia.

Isu Game Populer: Free Fire, Roblox, dan Mobile Legends

Sempat beredar kabar bahwa game populer seperti Free Fire atau Roblox terancam diblokir. Faktanya, isu tersebut muncul bukan karena kontennya tidak lolos secara permanen, melainkan karena adanya desakan agar pengembang segera menyesuaikan klasifikasi usia dan sistem keamanan anak. Saat ini, mayoritas game besar telah mengikuti proses IGRS dan mendapatkan rating resmi (seperti 12+ atau 13+).

Dampak Jika Game Tidak Lolos atau Tidak Terdaftar

Jika sebuah gim dinyatakan tidak lolos verifikasi IGRS atau penerbitnya menolak melakukan klasifikasi, pemerintah melalui Kominfo memiliki wewenang untuk:

Memberikan peringatan tertulis kepada platform distribusi (Play Store, App Store, Steam, dll). Melakukan pemutusan akses (pemblokiran) sementara atau permanen di wilayah Indonesia. Memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara sistem elektronik terkait.

Bagaimana Cara Mengetahui Game yang Aman?

Masyarakat dapat secara mandiri mengecek apakah sebuah gim sudah lolos klasifikasi atau belum melalui laman resmi igrs.id. Jika sebuah gim tidak ditemukan dalam database tersebut, kemungkinan besar gim tersebut belum didaftarkan oleh penerbitnya atau sedang dalam proses peninjauan ulang.

Catatan Redaksi: Daftar game yang tidak lolos bersifat dinamis. Sebuah gim yang awalnya dilarang bisa saja kembali tersedia jika pengembang melakukan sensor atau penyesuaian konten (localization) khusus untuk pasar Indonesia.

Kesimpulan

IGRS adalah instrumen penting untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi gim tidak merusak nilai-nilai sosial dan keselamatan anak di Indonesia. Game yang tidak lolos IGRS umumnya adalah gim yang gagal memenuhi standar etika dan hukum nasional. Sebagai pengguna dan orang tua, sangat disarankan untuk hanya memainkan gim yang telah terverifikasi dan memiliki rating usia yang sesuai.

Practical Checklist: Memastikan Keamanan Gim