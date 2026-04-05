Daftar Game yang tidak Lolos IGRS dan Regulasi Klasifikasi Gim di Indonesia

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Implementasi Indonesia Game Rating System (IGRS) kini semakin diperketat seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2024. Regulasi ini mewajibkan seluruh penerbit gim (publisher) untuk mengklasifikasikan produk mereka. Lantas, apa saja game yang tidak lolos IGRS atau berisiko dilarang beredar di Indonesia?
Penting untuk dipahami bahwa "tidak lolos" bisa berarti dua hal: gim tersebut mengandung konten yang dilarang secara hukum, atau penerbit gim belum mendaftarkan produknya secara administratif sehingga dianggap ilegal untuk beredar di wilayah Mata Uang Rupiah.
Berdasarkan standar verifikasi yang ditetapkan oleh Kominfo, sebuah gim dipastikan tidak akan lolos klasifikasi jika mengandung unsur-unsur berikut:
Hingga saat ini, pemerintah terus melakukan validasi terhadap ribuan gim yang beredar. Berikut adalah beberapa kategori dan status gim yang sempat menjadi sorotan terkait kepatuhan IGRS:
|Kategori/Nama Game
|Status/Alasan
|Game Judi Online (Slot/Kasino)
|Dilarang Total. Ribuan aplikasi telah diblokir karena melanggar UU ITE terkait perjudian.
|Game dengan Konten Dewasa Eksplisit
|Tidak Lolos. Game yang sering ditemukan di platform seperti Steam dengan tag "Adult Only" tanpa sensor.
|Game Tanpa Badan Hukum/Penerbit Resmi
|Data Sedang Divalidasi. Kominfo memberikan tenggat waktu bagi publisher luar negeri untuk mendaftarkan diri atau menunjuk perwakilan di Indonesia.
Sempat beredar kabar bahwa game populer seperti Free Fire atau Roblox terancam diblokir. Faktanya, isu tersebut muncul bukan karena kontennya tidak lolos secara permanen, melainkan karena adanya desakan agar pengembang segera menyesuaikan klasifikasi usia dan sistem keamanan anak. Saat ini, mayoritas game besar telah mengikuti proses IGRS dan mendapatkan rating resmi (seperti 12+ atau 13+).
Jika sebuah gim dinyatakan tidak lolos verifikasi IGRS atau penerbitnya menolak melakukan klasifikasi, pemerintah melalui Kominfo memiliki wewenang untuk:
Masyarakat dapat secara mandiri mengecek apakah sebuah gim sudah lolos klasifikasi atau belum melalui laman resmi igrs.id. Jika sebuah gim tidak ditemukan dalam database tersebut, kemungkinan besar gim tersebut belum didaftarkan oleh penerbitnya atau sedang dalam proses peninjauan ulang.
IGRS adalah instrumen penting untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi gim tidak merusak nilai-nilai sosial dan keselamatan anak di Indonesia. Game yang tidak lolos IGRS umumnya adalah gim yang gagal memenuhi standar etika dan hukum nasional. Sebagai pengguna dan orang tua, sangat disarankan untuk hanya memainkan gim yang telah terverifikasi dan memiliki rating usia yang sesuai.
Apa itu IGRS? Simak panduan lengkap mengenai Indonesia Game Rating System, fungsi, klasifikasi usia, dan pentingnya bagi orang tua dan industri game.
Komdigi baru saja meluncurkan Indonesia Game Rating System (IGRS) yang merupakan sistem klasifikasi gim dengan tujuan melindungi anak-anak dari paparan yang tidak sesuai dengan usia mereka.
Tampilan rating Indonesia Game Rating System (IGRS) pada sejumlah gim di platform Steam bukan merupakan hasil klasifikasi resmi yang telah diverifikasi pemerintah.
Mengulas kontroversi IGRS di mata komunitas gamers Indonesia, mulai dari isu pemblokiran game populer hingga tantangan sensor dan kebebasan berekspresi.
