Cara Melacak iPhone Hilang Menggunakan Aplikasi dan Browser

MELACAK iPhone hilang adalah proses menemukan lokasi perangkat iPhone yang hilang atau dicuri dengan menggunakan fitur pelacakan dari Apple melalui internet.

Melacak iPhone hilang berarti menggunakan layanan seperti Find My untuk mengetahui posisi iPhone secara real-time atau melihat lokasi terakhirnya.

Berikut Cara Melacak iPhone Hilang

Menggunakan Aplikasi Find My

Buka aplikasi Find My di iPhone lain.

Login dengan Apple ID yang sama.

Pilih menu Devices.

Pilih iPhone kamu yang hilang.

Lihat lokasi di peta.

Menggunakan Browser

Buka situs iCloud di browser.

Login dengan Apple ID.

Klik menu Find iPhone.

Pilih perangkat iPhone.

Lokasi akan muncul di peta.

Melacak iPhone hilang bisa dilakukan dengan aplikasi Find My atau melalui iCloud di browser. Kunci utamanya adalah fitur pelacakan sudah aktif sebelumnya. (Z-4)

