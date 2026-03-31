7 Cara Mengembalikan Video yang Terhapus Permanen di HP Android & iPhone

PERNAHKAH Anda secara tidak sengaja menghapus video kenangan berharga atau dokumen penting dari galeri ponsel? Situasi ini sering kali menimbulkan kepanikan, terutama jika video tersebut sudah tidak ada lagi di folder "Sampah" atau "Recently Deleted".

Namun, di dunia teknologi, "terhapus permanen" tidak selalu berarti hilang selamanya. Selama data baru belum menimpa (overwrite) ruang penyimpanan tersebut, video Anda masih berpeluang besar untuk diselamatkan.

Berikut adalah panduan mendalam mengenai cara mengembalikan video yang terhapus permanen di HP Android maupun iPhone.

1. Cek Folder 'Recently Deleted' (Langkah Pertama)

Sebelum melangkah ke metode teknis, pastikan Anda sudah mengecek folder pembuangan sementara. Baik Android maupun iOS memiliki fitur ini:

Android: Buka Galeri > Album > Sampah/Trash. Biasanya file bertahan selama 30-60 hari.

iPhone (iOS): Buka Photos > Albums > Recently Deleted.

2. Gunakan Google Photos (Android & iPhone)

Jika Anda mengaktifkan fitur Back up & sync, video yang Anda hapus dari galeri ponsel mungkin masih tersimpan di awan (cloud) Google.

Buka aplikasi Google Photos. Ketuk menu Library lalu pilih Trash/Bin. Pilih video yang ingin dikembalikan, lalu ketuk Restore. Video akan kembali ke galeri utama dan album asalnya.

Informasi Penting: Google Photos menyimpan file di folder sampah selama 60 hari sebelum benar-benar dihapus secara otomatis dari server.

3. Pulihkan via iCloud (Khusus Pengguna iPhone)

Bagi pengguna iOS, iCloud sering kali menjadi penyelamat. Jika video tidak ada di folder 'Recently Deleted' pada perangkat, Anda bisa mengeceknya melalui versi web.

Masuk ke iCloud.com melalui browser di PC. Login dengan Apple ID Anda. Pilih menu Photos. Cek folder Recently Deleted di bilah samping.

4. Gunakan Aplikasi DiskDigger (Android - Tanpa Root)

Jika video hilang dari penyimpanan internal dan tidak ada cadangan cloud, Anda memerlukan aplikasi pihak ketiga. DiskDigger adalah salah satu yang paling populer di Google Play Store.

Unduh DiskDigger Video Recovery.

Pilih metode "Basic Scan" (untuk ponsel non-root).

Tunggu aplikasi memindai cache dan fragmen video yang tersisa.

Setelah ketemu, pilih video dan simpan kembali ke perangkat.

5. Pemulihan via Perangkat Lunak Desktop (PC/Mac)

Metode ini memiliki tingkat keberhasilan paling tinggi (hingga 90%) karena mampu memindai sektor memori secara lebih mendalam menggunakan protokol data recovery profesional.

Beberapa software rekomendasi para ahli teknologi antara lain:

Nama Software Kelebihan Tenorshare UltData Sangat efektif untuk WhatsApp video recovery. Dr.Fone Antarmuka user-friendly, mendukung ribuan tipe HP. EaseUS Mobisaver Proses pemindaian relatif cepat.

6. Cek Cadangan Aplikasi Chat (WhatsApp/Telegram)

Sering kali video yang kita cari sebenarnya berasal dari kiriman orang lain. Periksa folder media di aplikasi pesan instan Anda:

WhatsApp: Buka File Manager > WhatsApp > Media > WhatsApp Video. Cek juga folder "Sent" untuk video yang pernah Anda kirim.

Telegram: Telegram menyimpan file di cloud secara otomatis. Cek bagian 'Saved Messages' atau cari di riwayat obrolan kontak terkait.

7. Menghubungi Layanan Profesional (Pilihan Terakhir)

Jika video tersebut sangat krusial (misal: bukti hukum atau memori pernikahan) dan semua cara di atas gagal, jangan mencoba melakukan factory reset. Bawalah perangkat ke jasa Digital Forensics atau pusat pemulihan data profesional. Mereka memiliki alat hardware khusus untuk membaca chip memori secara langsung.

Kesimpulan & Tips Pencegahan

Keberhasilan mengembalikan video yang terhapus sangat bergantung pada kecepatan Anda bertindak. Semakin lama Anda menggunakan HP setelah video terhapus, semakin besar risiko data tersebut tertimpa oleh data baru (seperti update aplikasi atau download file lain).

Practical Checklist:

Segera aktifkan Airplane Mode untuk mencegah sinkronisasi data otomatis yang bisa menimpa file lama.

Selalu aktifkan fitur Auto-Backup di Google Photos atau iCloud.

Gunakan kartu SD sebagai penyimpanan utama video agar pemulihan lebih mudah dilakukan via PC jika terjadi kerusakan sistem.

FAQ: People Also Ask

Apakah bisa mengembalikan video yang terhapus permanen tanpa aplikasi?

Bisa, asalkan Anda memiliki cadangan (backup) di cloud seperti Google Photos, iCloud, atau Dropbox sebelum video tersebut dihapus.

Apakah melakukan Root diperlukan untuk recovery?

Untuk pemindaian mendalam (Deep Scan) di Android, akses Root seringkali diperlukan agar aplikasi bisa mengakses sektor sistem. Namun, untuk video yang baru saja dihapus, pemindaian dasar biasanya sudah cukup.

Berapa lama file yang terhapus bisa bertahan di memori?

Tidak ada durasi pasti. File bisa bertahan berbulan-bulan jika memori HP kosong, atau hilang dalam hitungan menit jika memori hampir penuh dan Anda terus mengunduh file baru. (Z-10)