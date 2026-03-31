7 Cara Mengembalikan Video yang Terhapus Permanen di HP Android & iPhone

Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
PERNAHKAH Anda secara tidak sengaja menghapus video kenangan berharga atau dokumen penting dari galeri ponsel? Situasi ini sering kali menimbulkan kepanikan, terutama jika video tersebut sudah tidak ada lagi di folder "Sampah" atau "Recently Deleted".
Namun, di dunia teknologi, "terhapus permanen" tidak selalu berarti hilang selamanya. Selama data baru belum menimpa (overwrite) ruang penyimpanan tersebut, video Anda masih berpeluang besar untuk diselamatkan.
Berikut adalah panduan mendalam mengenai cara mengembalikan video yang terhapus permanen di HP Android maupun iPhone.
Sebelum melangkah ke metode teknis, pastikan Anda sudah mengecek folder pembuangan sementara. Baik Android maupun iOS memiliki fitur ini:
Jika Anda mengaktifkan fitur Back up & sync, video yang Anda hapus dari galeri ponsel mungkin masih tersimpan di awan (cloud) Google.
Informasi Penting: Google Photos menyimpan file di folder sampah selama 60 hari sebelum benar-benar dihapus secara otomatis dari server.
Bagi pengguna iOS, iCloud sering kali menjadi penyelamat. Jika video tidak ada di folder 'Recently Deleted' pada perangkat, Anda bisa mengeceknya melalui versi web.
Jika video hilang dari penyimpanan internal dan tidak ada cadangan cloud, Anda memerlukan aplikasi pihak ketiga. DiskDigger adalah salah satu yang paling populer di Google Play Store.
Metode ini memiliki tingkat keberhasilan paling tinggi (hingga 90%) karena mampu memindai sektor memori secara lebih mendalam menggunakan protokol data recovery profesional.
Beberapa software rekomendasi para ahli teknologi antara lain:
|Nama Software
|Kelebihan
|Tenorshare UltData
|Sangat efektif untuk WhatsApp video recovery.
|Dr.Fone
|Antarmuka user-friendly, mendukung ribuan tipe HP.
|EaseUS Mobisaver
|Proses pemindaian relatif cepat.
Sering kali video yang kita cari sebenarnya berasal dari kiriman orang lain. Periksa folder media di aplikasi pesan instan Anda:
Jika video tersebut sangat krusial (misal: bukti hukum atau memori pernikahan) dan semua cara di atas gagal, jangan mencoba melakukan factory reset. Bawalah perangkat ke jasa Digital Forensics atau pusat pemulihan data profesional. Mereka memiliki alat hardware khusus untuk membaca chip memori secara langsung.
Keberhasilan mengembalikan video yang terhapus sangat bergantung pada kecepatan Anda bertindak. Semakin lama Anda menggunakan HP setelah video terhapus, semakin besar risiko data tersebut tertimpa oleh data baru (seperti update aplikasi atau download file lain).
Bisa, asalkan Anda memiliki cadangan (backup) di cloud seperti Google Photos, iCloud, atau Dropbox sebelum video tersebut dihapus.
Untuk pemindaian mendalam (Deep Scan) di Android, akses Root seringkali diperlukan agar aplikasi bisa mengakses sektor sistem. Namun, untuk video yang baru saja dihapus, pemindaian dasar biasanya sudah cukup.
Tidak ada durasi pasti. File bisa bertahan berbulan-bulan jika memori HP kosong, atau hilang dalam hitungan menit jika memori hampir penuh dan Anda terus mengunduh file baru. (Z-10)
