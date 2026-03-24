Nothing Headphone (a) Resmi Hadir di Indonesia, Tawarkan Desain Transparan dan ANC Canggih

ERAJAYA Digital resmi menghadirkan perangkat audio terbaru, Nothing Headphone (a), ke pasar Indonesia pada 24 Maret 2026 di Jakarta. Kehadiran headphone ini menjadi angin segar bagi pecinta musik yang menginginkan kualitas suara premium dengan tampilan berbeda.

Mengusung desain transparan khas Nothing, perangkat ini tampil modern sekaligus mencuri perhatian. Konsep visual tersebut dipadukan dengan teknologi audio terkini untuk memberikan pengalaman mendengarkan yang lebih maksimal.

CEO Erajaya Digital, Joy Wahjudi, menyampaikan bahwa peluncuran ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan inovasi teknologi yang relevan dengan gaya hidup digital masa kini. Ia menekankan perpaduan antara estetika dan performa sebagai daya tarik utama produk ini.

Dari sisi kenyamanan, headphone ini memiliki bobot sekitar 310 gram dengan dimensi yang dirancang agar pas digunakan dalam waktu lama. Untuk menunjang mobilitas, perangkat juga dilengkapi dengan carry pouch sehingga mudah dibawa bepergian.

Pada sektor daya, headphone ini dibekali baterai berkapasitas 1060 mAh yang mampu digunakan dalam durasi panjang. Pengisian daya penuh membutuhkan waktu sekitar dua jam melalui USB-C. Menariknya, fitur fast charging memungkinkan penggunaan hingga delapan jam hanya dengan pengisian selama lima menit.

Kualitas audio didukung driver berukuran 40 mm yang dipadukan dengan diafragma berbahan PEN dan PU berlapis titanium. Kombinasi ini menghasilkan suara yang detail dan jernih. Selain itu, fitur Adaptive ANC mampu meredam kebisingan hingga 40 dB, sehingga pengguna tetap fokus meski berada di lingkungan ramai.

Untuk konektivitas, perangkat ini sudah menggunakan Bluetooth 5.4 yang menawarkan koneksi stabil dan responsif. Fitur dual connection memungkinkan pengguna menghubungkan dua perangkat sekaligus, mendukung aktivitas multitasking. Dukungan codec AAC dan LDAC juga memastikan kualitas audio tetap optimal.

Headphone ini kompatibel dengan berbagai perangkat, baik Android minimal versi 5.1 maupun iOS 13 ke atas. Koneksi tetap stabil dalam jarak hingga 10 meter, memberikan fleksibilitas saat digunakan.

Masa pre-order telah dibuka sejak 21 hingga 31 Maret 2026. Erajaya Group membanderol produk ini dengan harga Rp2.999.000. Selama periode tersebut, konsumen berkesempatan mendapatkan bonus eksklusif serta voucher Eraspace senilai Rp400 ribu.

Secara resmi, Nothing Headphone (a) akan mulai tersedia luas pada 1 April 2026. Produk ini dapat dibeli melalui jaringan ritel seperti Erafone dan Urban Republic, serta platform online seperti Eraspace, Tokopedia, dan Shopee.

Sumber: Erajaya