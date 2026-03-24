AI+ Siap Luncurkan Nova 2 5G dan Nova 2 Ultra 5G, Hadirkan Fitur Lampu Notifikasi Unik

Al+ Nova 2 5G and Nova 2 Ultra 5G feature red-accented power buttons(AI+)

MEREK smartphone AI+ yang dimiliki NxtQuantum Shift Technologies bersiap meluncurkan dua ponsel terbarunya di India. Kedua ponsel itu AI+ Nova 2 5G dan AI+ Nova 2 Ultra 5G.

Perusahaan yang dipimpin Madhav Sheth ini telah membagikan teaser terbaru yang mengungkap tanggal peluncuran, desain, serta sejumlah spesifikasi dari kedua perangkat tersebut. Keduanya dijadwalkan meluncur pada 9 April 2026.

Desain dan varian warna

Berdasarkan teaser, Nova 2 Ultra 5G akan hadir dalam lima pilihan warna, yakni hitam, biru, hijau, ungu, dan merah. Sementara itu, Nova 2 5G tersedia dalam warna hitam, biru, hijau, pink, dan ungu, meski nama resmi warnanya belum diumumkan.

Kedua perangkat ini juga memiliki tombol power dengan aksen warna merah yang menjadi ciri khas desainnya.

Fitur Unggulan

Salah satu fitur menarik terdapat pada Nova 2 Ultra 5G, yang dibekali modul kamera belakang berbentuk kapsul vertikal. Lampu LED flash ditempatkan di luar modul kamera, sementara logo AI+ berada di bagian bawah dengan efek ring light melingkar.

Menariknya, lampu ini dapat dikustomisasi untuk berbagai notifikasi seperti panggilan masuk, pesan, hingga pemutar musik. Desain ini mengingatkan pada konsep lampu notifikasi yang digunakan oleh brand Nothing.

Di sisi lain, Nova 2 5G mengusung modul kamera berbentuk kotak dengan sudut membulat, serta LED flash yang terintegrasi di dalam modul.

Spesifikasi dan peningkatan

Seri Nova 2 diperkirakan akan membawa peningkatan dibanding generasi sebelumnya, seperti AI+ Pulse dan AI+ Nova 5G yang dirilis pada Juli tahun lalu.

Sebagai gambaran, kedua model sebelumnya dibekali:

Layar 6,7 inci HD+

Sistem operasi NxtQ OS

Chipset Unisoc (T615 untuk Pulse dan T8200 untuk Nova 5G)

Kamera belakang ganda berbasis AI dengan sensor utama 50MP

Baterai 5.000mAh dengan pengisian daya 18W

Meski spesifikasi lengkap Nova 2 series belum diungkap sepenuhnya, perangkat ini diperkirakan akan membawa peningkatan dari sisi performa, fitur AI, serta desain. (gadgets 360/Z-2)