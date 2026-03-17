Menyapa "Kuda Api" di Langit Orion: Potret Mahakarya Astrofotografer Indonesia

Ilustrasi(Doc Space)

BERTEPATAN dengan tahun 2026 yang dalam kalender lunar dikenal sebagai Tahun Kuda Api, sebuah fenomena serupa tampak megah di kedalaman alam semesta.

Di rasi bintang Orion, berdiri tegak sebuah struktur raksasa yang dikenal sebagai Nebula Kepala Kuda atau Barnard 33. Objek ini bukan sekadar pemandangan indah, melainkan sebuah "pabrik" kosmik tempat lahirnya bintang-bintang baru yang berjarak sekitar 1.300 tahun cahaya dari Bumi.

Keindahan abadi ini berhasil diabadikan secara memukau oleh dua astrofotografer asal Indonesia, Wijaya Sukwanto dan Robin Lim. Menggunakan teleskop bertenaga tinggi Planewave CDK17 yang berlokasi di Trevinca Skies Remote Observatory, Spanyol, mereka berhasil menangkap detail spektrum cahaya yang tidak kasat mata.

Baca juga : Ramalan Shio Asmara 14 Maret 2026: Kerbau, Ular, Kambing dan Kelinci

Melalui penggunaan filter khusus seperti H-alpha (Ha), OIII, dan SII, citra ini menampilkan tarian gas hidrogen yang merah membara berpadu dengan oksigen panas yang memberikan aksen biru-kehijauan di sekitar bintang-bintang muda.

Secara teknis, Nebula Kepala Kuda merupakan jenis nebula gelap yang terdiri dari debu dingin yang sangat padat. Kepadatan debu inilah yang menghalangi cahaya bintang di belakangnya, sehingga menciptakan siluet unik menyerupai kepala kuda yang menyembul dari lautan gas.

Struktur pilar ini membentang setinggi 3 tahun cahaya dan menjadi bagian dari kompleks awan molekuler Orion B. Di sisi kiri bawah siluet tersebut, tampak pula NGC 2023, sebuah nebula pantul yang bersinar kebiruan karena memantulkan cahaya dari bintang masif panas bernama HD 37903.

Baca juga : Ramalan Shio Karier 12 Maret 2026: Naga, Ayam, Babi, Tikus dan Monyet

Sejarah penemuan objek ikonik ini menyimpan cerita yang mengagumkan tentang ketelitian seorang perempuan bernama Williamina Paton Stevens Fleming.

Pada tahun 1888, Fleming yang awalnya bekerja sebagai pelayan rumah tangga sebelum menjadi "komputer manusia" di Harvard College Observatory, berhasil mengidentifikasi lekukan unik ini saat menganalisis pelat fotografi.

Temuannya ini membuktikan keberadaan Nebula Kepala Kuda setelah sebelumnya hanya dianggap sebagai objek samar yang diabaikan oleh para astronom pria selama hampir satu abad.

Namun, kemegahan siluet "Kuda Api" di langit ini tidak akan bertahan selamanya. Para astronom memperkirakan bahwa radiasi ultraviolet dari sistem bintang Sigma Orionis di dekatnya secara bertahap sedang mengikis tepian nebula melalui proses fotoevaporasi.

Dalam kurun waktu sekitar 5 juta tahun ke depan, awan debu ikonik ini diprediksi akan lenyap sepenuhnya, meninggalkan ruang hampa di tempat ia pernah berdiri tegak sebagai salah satu objek paling dicintai dalam sejarah astronomi.

Sumber: Langit Selatan