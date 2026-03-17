7 Aplikasi Pesan Tiket Bus Online Terbaik di HP Android

APLIKASI pesan tiket bus adalah aplikasi digital di HP atau perangkat mobile yang digunakan untuk memesan tiket bus secara online, tanpa harus pergi ke loket.

Dengan aplikasi ini memudahkan pengguna untuk melihat jadwal bus secara real time, memilih kursi, membayar tiket menggunakan berbagai metode digital, dan mendapatkan konfirmasi langsung di HP.

Berikut 7 Aplikasi Pesan Tiket Bus Online

1. redBus

Salah satu aplikasi paling populer untuk tiket bus, banyak pilihan operator dan rute di Indonesia. Bisa pilih kursi dan pembayaran online mudah.

2. Traveloka

Aplikasi lengkap, banyak promo dan metode pembayaran. Cocok untuk semua kebutuhan perjalanan.

3. Tiket.com

Bisa pesan tiket bus dengan fitur fleksibel, ada fitur reschedule dan refund. Interface mudah digunakan.

4. Pegipegi

Banyak diskon dan promo menarik, mendukung tiket bus, kereta, dan pesawat. Ringan dan cocok untuk HP spek rendah.

5. Easybook

Menyediakan tiket bus, kereta, dan ferry, jangkauan luas di Asia Tenggara. Banyak operator bus dan rute tersedia.

6. 12Go Asia

Cocok untuk perjalanan antar kota dan negara, bisa pesan bus, kereta, dan transport lain. Banyak pilihan jadwal.

7. BusOnlineTicket

Fokus pada tiket bus dan ferry, banyak rute regional Asia Tenggara. Proses booking simpel.

Aplikasi pesan tiket bus online memudahkan kamu booking perjalanan tanpa antre di loket. (Z-4)

Sumber: lemon8, traveloka