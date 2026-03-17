7 HP Memori 512 GB Termurah Maret 2026: Spek Gahar Harga Rp3 Jutaan

Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
DI tahun 2026, ukuran file aplikasi dan sistem operasi (OS) semakin membengkak. Rata-rata sistem Android saat ini memakan ruang hingga 30-40 GB, belum lagi game populer seperti Genshin Impact Next Gen yang instalasinya bisa mencapai 50 GB.
Oleh karena itu, memori 512 GB kini menjadi pilihan paling rasional untuk penggunaan jangka panjang (3-5 tahun).
Berdasarkan pantauan pasar di berbagai marketplace dan gerai fisik, berikut adalah rekomendasi HP memori 512 GB termurah yang layak Anda beli bulan ini.
Berikut adalah rangkuman data teknis untuk membantu Anda menentukan pilihan ponsel dengan penyimpanan lega di budget Rp3 jutaan:
|Model Smartphone
|Kapasitas (RAM/ROM)
|Teknologi Memori
|Harga OTR Jakarta
|Tecno Pova 7 Pro
|12GB / 512GB
|UFS 3.1
|Rp3.149.000
|Redmi Note 15 5G
|12GB / 512GB
|UFS 3.1 (Optimized)
|Rp3.299.000
|iQOO Z10
|12GB / 512GB
|UFS 3.1
|Rp3.449.000
|POCO X7 5G
|12GB / 512GB
|UFS 3.1
|Rp3.599.000
|Infinix GT 30 Pro
|12GB / 512GB
|UFS 4.0
|Rp3.799.000
Mengapa Anda harus mempertimbangkan varian 512 GB dibandingkan 256 GB di tahun 2026?
Untuk Anda yang mengutamakan Value for Money, Redmi Note 15 5G adalah pilihan paling rasional.
Namun, bagi yang menginginkan teknologi memori terbaru UFS 4.0 yang biasanya hanya ada di HP harga 10 jutaan, Infinix GT 30 Pro adalah anomali yang sangat layak dibeli meskipun harganya mendekati Rp4 juta. (Z-10)
