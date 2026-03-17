7 HP Memori 512 GB Termurah Maret 2026: Spek Gahar Harga Rp3 Jutaan

DI tahun 2026, ukuran file aplikasi dan sistem operasi (OS) semakin membengkak. Rata-rata sistem Android saat ini memakan ruang hingga 30-40 GB, belum lagi game populer seperti Genshin Impact Next Gen yang instalasinya bisa mencapai 50 GB.

Oleh karena itu, memori 512 GB kini menjadi pilihan paling rasional untuk penggunaan jangka panjang (3-5 tahun).

Berdasarkan pantauan pasar di berbagai marketplace dan gerai fisik, berikut adalah rekomendasi HP memori 512 GB termurah yang layak Anda beli bulan ini.

Tabel Spesifikasi & Harga HP 512 GB Termurah (Maret 2026)

Berikut adalah rangkuman data teknis untuk membantu Anda menentukan pilihan ponsel dengan penyimpanan lega di budget Rp3 jutaan:

Model Smartphone Kapasitas (RAM/ROM) Teknologi Memori Harga OTR Jakarta Tecno Pova 7 Pro 12GB / 512GB UFS 3.1 Rp3.149.000 Redmi Note 15 5G 12GB / 512GB UFS 3.1 (Optimized) Rp3.299.000 iQOO Z10 12GB / 512GB UFS 3.1 Rp3.449.000 POCO X7 5G 12GB / 512GB UFS 3.1 Rp3.599.000 Infinix GT 30 Pro 12GB / 512GB UFS 4.0 Rp3.799.000

Analisis Keuntungan Memori 512 GB

Mengapa Anda harus mempertimbangkan varian 512 GB dibandingkan 256 GB di tahun 2026?

Update Software Lebih Aman: OS Android masa depan membutuhkan ruang kosong (headroom) yang besar agar proses update berjalan lancar tanpa error "Disk Full". Kualitas Kamera Tinggi: Dengan sensor kamera rata-rata 108MP atau 200MP di kelas menengah, satu lembar foto format RAW bisa mencapai puluhan megabyte. Nilai Jual Kembali (Resale Value): Di pasar barang bekas tahun 2027/2028, HP dengan memori 512 GB akan jauh lebih diminati dan harganya lebih stabil dibandingkan varian 256 GB.

Kesimpulan

Untuk Anda yang mengutamakan Value for Money, Redmi Note 15 5G adalah pilihan paling rasional.

Namun, bagi yang menginginkan teknologi memori terbaru UFS 4.0 yang biasanya hanya ada di HP harga 10 jutaan, Infinix GT 30 Pro adalah anomali yang sangat layak dibeli meskipun harganya mendekati Rp4 juta. (Z-10)