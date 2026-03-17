Mengenal AI OpenClaw, Fitur yang akan Dirilis di Smartphone Nubia Z80 Ultra

NUBIA kembali mengukuhkan posisinya sebagai inovator di industri mobile dengan peluncuran flagship terbarunya, Nubia Z80 Ultra. Tahun 2026 menjadi saksi pergeseran tren dari sekadar adu spesifikasi kamera ke arah integrasi kecerdasan buatan yang lebih dalam. Melalui fitur AI OpenClaw, Nubia menjanjikan pengalaman pengguna yang lebih proaktif dan cerdas dibandingkan generasi sebelumnya.
AI OpenClaw adalah open-source AI agent yang diintegrasikan secara native ke dalam sistem operasi MyOS milik Nubia. Berbeda dengan asisten AI konvensional yang sering kali hanya berfungsi sebagai chatbot, OpenClaw dirancang untuk menjadi "eksekutor" tugas di dalam perangkat.
Sebagai wadah dari teknologi AI yang canggih, Nubia Z80 Ultra dibekali perangkat keras kelas atas yang mampu menangani beban kerja komputasi berat.
|Komponen
|Spesifikasi
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm)
|Layar
|6.85-inch AMOLED, 144Hz, UDC (Under Display Camera)
|RAM/Storage
|Hingga 16GB LPDDR5X / 1TB UFS 4.1
|Kamera Utama
|50MP (35mm Master Lens) + 50MP Ultra-wide + 64MP Periscope
|Baterai
|7.200 mAh, 90W Wired / 80W Wireless Charging
Nubia Z80 Ultra pertama kali diperkenalkan di China pada 22 Oktober 2025. Untuk pasar global, perangkat ini resmi dirilis pada 6 November 2025. Di awal tahun 2026 ini, ketersediaan produk sudah mulai merata di berbagai wilayah melalui jalur distribusi resmi maupun platform e-commerce global.
Berdasarkan data terbaru, Nubia memposisikan ponsel ini di segmen flagship premium namun tetap kompetitif. Berikut adalah perkiraan harga dalam Mata Uang Rupiah:
Harga di atas merupakan estimasi berdasarkan nilai tukar Yuan ke Rupiah saat peluncuran. Harga resmi di Indonesia mungkin berbeda tergantung kebijakan distributor lokal dan pajak yang berlaku. (Z-4)
ZTE resmi merilis Nubia Z80 Ultra ke pasar global pada Kamis (7/11/2025) kemarin. Setelah debut di Tiongkok pada akhir Oktober, flagship ini membawa peningkatan signifikan.
