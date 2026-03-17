Mengenal AI OpenClaw, Fitur yang akan Dirilis di Smartphone Nubia Z80 Ultra

Nubia Z80 Ultra(Doc Nubia)

NUBIA kembali mengukuhkan posisinya sebagai inovator di industri mobile dengan peluncuran flagship terbarunya, Nubia Z80 Ultra. Tahun 2026 menjadi saksi pergeseran tren dari sekadar adu spesifikasi kamera ke arah integrasi kecerdasan buatan yang lebih dalam. Melalui fitur AI OpenClaw, Nubia menjanjikan pengalaman pengguna yang lebih proaktif dan cerdas dibandingkan generasi sebelumnya.

Apa Itu AI OpenClaw?

AI OpenClaw adalah open-source AI agent yang diintegrasikan secara native ke dalam sistem operasi MyOS milik Nubia. Berbeda dengan asisten AI konvensional yang sering kali hanya berfungsi sebagai chatbot, OpenClaw dirancang untuk menjadi "eksekutor" tugas di dalam perangkat.

Keunggulan Utama OpenClaw AI

System-Level Integration: AI ini tidak berjalan di atas aplikasi, melainkan menyatu dengan kernel sistem. Hal ini memungkinkan OpenClaw mengontrol pengaturan perangkat, mengelola file, hingga berinteraksi dengan aplikasi pihak ketiga tanpa hambatan.

ClawBot & Skills Ecosystem: Fitur ini memungkinkan pengguna membuat skenario otomatisasi sendiri atau menggunakan "Skills" yang telah disediakan untuk mempercepat alur kerja digital.

Privasi dan Kecepatan: Dengan pemrosesan yang lebih banyak dilakukan secara on-device, data pengguna lebih terjaga dan respon AI menjadi jauh lebih instan dibandingkan layanan berbasis cloud.

Spesifikasi Gahar Nubia Z80 Ultra

Sebagai wadah dari teknologi AI yang canggih, Nubia Z80 Ultra dibekali perangkat keras kelas atas yang mampu menangani beban kerja komputasi berat.

Komponen Spesifikasi Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) Layar 6.85-inch AMOLED, 144Hz, UDC (Under Display Camera) RAM/Storage Hingga 16GB LPDDR5X / 1TB UFS 4.1 Kamera Utama 50MP (35mm Master Lens) + 50MP Ultra-wide + 64MP Periscope Baterai 7.200 mAh, 90W Wired / 80W Wireless Charging

Kapan Nubia Z80 Ultra Dirilis?

Nubia Z80 Ultra pertama kali diperkenalkan di China pada 22 Oktober 2025. Untuk pasar global, perangkat ini resmi dirilis pada 6 November 2025. Di awal tahun 2026 ini, ketersediaan produk sudah mulai merata di berbagai wilayah melalui jalur distribusi resmi maupun platform e-commerce global.

Harga Nubia Z80 Ultra

Berdasarkan data terbaru, Nubia memposisikan ponsel ini di segmen flagship premium namun tetap kompetitif. Berikut adalah perkiraan harga dalam Mata Uang Rupiah:

Varian 12/512 GB: Sekitar Rp 11.600.000,-

Varian 16/512 GB: Sekitar Rp 12.300.000,-

Varian 16 GB/1 TB: Sekitar Rp 13.200.000,-

Starry Night Edition (16GB/1TB): Sekitar Rp 14.000.000,-

Harga di atas merupakan estimasi berdasarkan nilai tukar Yuan ke Rupiah saat peluncuran. Harga resmi di Indonesia mungkin berbeda tergantung kebijakan distributor lokal dan pajak yang berlaku. (Z-4)