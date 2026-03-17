Cara Cek Saldo e-Toll lewat Fitur NFC di HP Android dan iPhone

Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
MEMASUKI tahun 2026, efisiensi dalam perjalanan menjadi prioritas utama bagi setiap pengendara. Salah satu kendala klasik yang sering ditemui di jalan tol adalah saldo kartu elektronik yang habis secara mendadak.
Kini, Anda tidak perlu lagi turun dari kendaraan atau mencari mesin ATM di rest area. Dengan fitur NFC (Near Field Communication) di smartphone, pengecekan dan pengisian saldo bisa dilakukan dalam hitungan detik.
NFC adalah teknologi yang memungkinkan komunikasi jarak pendek antara ponsel dan kartu uang elektronik. Fitur ini bertindak sebagai jembatan untuk membaca data digital yang tersimpan di dalam chip kartu e-Toll seperti e-Money Mandiri, Flazz BCA, Brizzi BRI, dan TapCash BNI.
Bagi pengguna Android, langkah-langkahnya sangat sederhana namun memerlukan aktivasi manual pada sebagian besar perangkat:
Pengguna iPhone (seri 7 ke atas) memiliki kemudahan lebih karena fitur NFC selalu aktif secara otomatis di latar belakang:
Jika kartu tidak terbaca, coba lepaskan casing atau pelindung ponsel Anda, karena material tertentu dapat menghalangi sinyal NFC.
Setelah mengecek saldo dan ternyata tidak mencukupi, Anda bisa langsung melakukan pengisian ulang dengan langkah berikut:
|Aplikasi
|Jenis Kartu
|Fitur Unggulan
|Livin' by Mandiri
|e-Money Mandiri
|Instant Top Up tanpa login
|myBCA / BCA Mobile
|Flazz BCA
|Kecepatan baca chip tinggi
|Tokopedia / Shopee
|Semua Jenis Kartu
|Universal (bisa baca semua bank)
Dengan memahami cara penggunaan NFC ini, perjalanan Anda melalui jalan tol akan jauh lebih tenang dan bebas hambatan. Pastikan selalu mengecek saldo minimal Rp1.000.000 untuk perjalanan jarak jauh guna mengantisipasi penyesuaian tarif tol terbaru. (Z-4)
