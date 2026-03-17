Cara Cek Saldo e-Toll lewat Fitur NFC di HP Android dan iPhone

Berikut Cara Cek Saldo e-Toll lewat Fitur NFC

MEMASUKI tahun 2026, efisiensi dalam perjalanan menjadi prioritas utama bagi setiap pengendara. Salah satu kendala klasik yang sering ditemui di jalan tol adalah saldo kartu elektronik yang habis secara mendadak.

Kini, Anda tidak perlu lagi turun dari kendaraan atau mencari mesin ATM di rest area. Dengan fitur NFC (Near Field Communication) di smartphone, pengecekan dan pengisian saldo bisa dilakukan dalam hitungan detik.

Mengenal Fitur NFC untuk Transaksi Tol

NFC adalah teknologi yang memungkinkan komunikasi jarak pendek antara ponsel dan kartu uang elektronik. Fitur ini bertindak sebagai jembatan untuk membaca data digital yang tersimpan di dalam chip kartu e-Toll seperti e-Money Mandiri, Flazz BCA, Brizzi BRI, dan TapCash BNI.

Bagi pengguna Android, langkah-langkahnya sangat sederhana namun memerlukan aktivasi manual pada sebagian besar perangkat:

Aktifkan fitur NFC di menu Pengaturan atau melalui bar notifikasi cepat (Quick Settings). Buka aplikasi perbankan (Livin' by Mandiri, myBCA, BRImo) atau aplikasi e-commerce (Tokopedia, Shopee). Pilih menu Uang Elektronik atau e-Money. Tempelkan kartu e-Toll pada bagian belakang ponsel, tepat di posisi sensor NFC berada. Informasi saldo dan nomor kartu akan langsung muncul di layar.

Pengguna iPhone (seri 7 ke atas) memiliki kemudahan lebih karena fitur NFC selalu aktif secara otomatis di latar belakang:

Buka aplikasi pendukung yang memiliki fitur pembaca kartu (seperti Tokopedia atau aplikasi bank terkait). Cari menu Cek Saldo atau Electronic Money. Tempelkan kartu e-Toll di bagian atas iPhone (area dekat kamera depan atau lubang suara). Tahan posisi kartu hingga muncul notifikasi saldo di layar.

Jika kartu tidak terbaca, coba lepaskan casing atau pelindung ponsel Anda, karena material tertentu dapat menghalangi sinyal NFC.

Cara Mengisi Saldo e-Toll (Top Up) lewat HP

Setelah mengecek saldo dan ternyata tidak mencukupi, Anda bisa langsung melakukan pengisian ulang dengan langkah berikut:

Pilih menu Top Up di aplikasi yang Anda gunakan.

di aplikasi yang Anda gunakan. Masukkan nominal saldo yang diinginkan (sesuaikan dengan estimasi tarif tol perjalanan Anda).

Selesaikan pembayaran menggunakan saldo rekening atau dompet digital.

Langkah Krusial: Setelah bayar, tempelkan kembali kartu e-Toll ke sensor NFC ponsel untuk melakukan Update Saldo. Jangan mencabut kartu sebelum proses pembaruan selesai 100%.

Daftar Aplikasi Cek Saldo e-Toll Terbaik 2026

Aplikasi Jenis Kartu Fitur Unggulan Livin' by Mandiri e-Money Mandiri Instant Top Up tanpa login myBCA / BCA Mobile Flazz BCA Kecepatan baca chip tinggi Tokopedia / Shopee Semua Jenis Kartu Universal (bisa baca semua bank)

Dengan memahami cara penggunaan NFC ini, perjalanan Anda melalui jalan tol akan jauh lebih tenang dan bebas hambatan. Pastikan selalu mengecek saldo minimal Rp1.000.000 untuk perjalanan jarak jauh guna mengantisipasi penyesuaian tarif tol terbaru. (Z-4)