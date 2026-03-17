AirPods Max 2 Resmi Meluncur, Hadirkan Peredam Kebisingan Lebih Kuat dan Fitur Penerjemahan Langsung

AirPods Max 2(Dok Apple)

APPLE memperkenalkan headphone terbaru AirPods Max 2 yang membawa sejumlah peningkatan signifikan. Peningkatan itu mulai dari kemampuan Active Noise Cancellation (ANC) atau peredam kebisingan yang lebih canggih, kualitas audio yang ditingkatkan, hingga fitur pintar seperti penerjemahan langsung (Live Translation).

Perangkat tersebut ditenagai oleh chip H2 yang menghadirkan berbagai kemampuan baru, termasuk audio adaptif, isolasi suara, serta fitur penerjemahan secara langsung. AirPods Max 2 juga tersedia dalam lima pilihan warna, yaitu biru temaram, putih pucat metalik, oranye, ungu, dan biru.

"Dengan performa H2 yang luar biasa, AirPods Max makin canggih dengan ANC hingga 1,5 kali lebih efektif untuk menghadirkan pengalaman mendengarkan terbaik sepanjang hari," kata Director of Audio Product Marketing Apple Eric Treski dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa (17/3).

ANC AirPods Max 2 Diklaim 1,5 Kali Lebih Efektif

Salah satu peningkatan utama yang ditawarkan AirPods Max 2 terletak pada teknologi Active Noise Cancellation. Apple mengeklaim kemampuan ANC pada generasi terbaru ini mencapai 1,5 kali lebih efektif dibandingkan model sebelumnya.

Peningkatan tersebut dimungkinkan berkat dukungan chip H2 serta algoritme audio komputasional terbaru. Teknologi ini mampu meredam berbagai kebisingan dari lingkungan sekitar, termasuk suara mesin pesawat hingga kereta komuter.

Selain itu, mode Transparency juga mendapat pembaruan melalui algoritma pemrosesan sinyal digital yang telah dioptimalkan untuk chip H2 dan didukung oleh beberapa mikrofon pada perangkat. Dengan peningkatan ini, suara dari lingkungan sekitar dapat terdengar lebih alami sehingga pengguna tetap menyadari situasi di sekelilingnya.

Kualitas Audio Lebih Jernih dengan Spatial Audio yang Ditingkatkan

Dari segi audio, AirPods Max 2 dibekali amplifier rentang dinamis tinggi terbaru yang menghasilkan suara lebih jernih dan detail.

Apple juga menyebutkan bahwa teknologi Spatial Audio kini mampu menghadirkan posisi instrumen yang lebih akurat. Selain itu, bass menjadi lebih konsisten dan presisi, sementara suara pada frekuensi mid dan high terdengar lebih natural.

Headphone ini juga mendukung audio lossless 24-bit/48 kHz ketika dihubungkan melalui kabel USB-C. Fitur ini memungkinkan pengguna menikmati kualitas audio lebih tinggi saat mendengarkan musik, menonton film, maupun bermain gim.

Dukungan audio lossless dengan latensi ultra-rendah juga memungkinkan para musisi melakukan proses produksi musik dan mixing menggunakan aplikasi seperti Logic Pro.

Pengalaman Gaming Lebih Responsif

AirPods Max 2 juga menghadirkan latensi nirkabel yang lebih rendah. Hal ini memberikan pengalaman bermain gim yang lebih responsif bagi pengguna.

Saat digunakan untuk bermain gim dalam Mode Game pada perangkat iPhone, iPad, maupun Mac, pengguna dapat merasakan sensasi permainan yang lebih imersif.

Dibekali Fitur Cerdas Berbasis Apple Intelligence

Selain peningkatan pada audio, Apple juga menyematkan sejumlah fitur pintar pada AirPods Max 2.

Fitur Adaptive Audio mampu menyesuaikan tingkat ANC dan mode Transparency secara otomatis sesuai kondisi lingkungan, sehingga pengalaman mendengarkan tetap optimal.

Sementara itu, fitur Conversation Awareness akan secara otomatis menurunkan volume audio serta mengurangi kebisingan ketika pengguna mulai berbicara dengan orang di sekitarnya.

AirPods Max 2 juga mendukung Live Translation berbasis Apple Intelligence yang memungkinkan komunikasi lintas bahasa secara real-time. Selain itu, tersedia pula fitur Voice Isolation yang membantu meminimalkan suara bising di sekitar saat pengguna melakukan panggilan.

Mendukung Kreator Konten dan Penggunaan Profesional

Untuk kebutuhan kreatif, AirPods Max 2 mendukung fungsi remot kamera melalui tombol Digital Crown. Fitur ini memungkinkan pengguna mengambil foto atau memulai serta menghentikan perekaman video di perangkat iPhone dan iPad.

Apple juga menghadirkan kemampuan rekaman audio berkualitas studio, yang dapat dimanfaatkan oleh podcaster, pewawancara, maupun kreator konten.

Selain itu terdapat fitur Loud Sound Reduction yang berfungsi membantu melindungi pendengaran pengguna dari paparan kebisingan lingkungan tanpa mengurangi kualitas audio yang didengar.

Fitur lainnya adalah Personalized Volume, yang secara otomatis menyesuaikan tingkat volume berdasarkan kebiasaan pengguna saat menikmati konten audio.

AirPods Max 2 juga tetap mendukung interaksi dengan asisten virtual Siri. Menariknya, pengguna kini dapat merespons perintah Siri hanya dengan mengangguk untuk 'ya' atau menggeleng untuk 'tidak'. (Ant/E-4)