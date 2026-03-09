Rumor HP Google Pixel 11 Pro XL, Punya Desain Gahar

Google Pixel 11 Pro XL(Doc Trainbone)

MEMASUKI kuartal pertama 2026, rumor mengenai generasi terbaru ponsel pintar besutan Google, Google Pixel 11 Pro XL, mulai memanas. Perangkat yang diprediksi menjadi standar baru bagi ponsel Android bertenaga AI ini dikabarkan membawa perubahan desain yang signifikan serta lonjakan performa berkat teknologi chipset terbaru.

Desain Baru: Camera Bar Lebih Ramping dan Modern

Bocoran desain Google Pixel 11 Pro XL pertama kali muncul melalui render casing dari produsen aksesori pihak ketiga. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang memiliki tonjolan kamera cukup tebal, Pixel 11 Pro XL dikabarkan akan mengusung camera bar yang lebih lebar namun lebih rata dengan bodi (thinner rear camera mount).

Bentuk modul kameranya pun mengalami evolusi. Google tampaknya beralih dari bentuk oval murni menuju desain persegi panjang dengan sudut yang lebih membulat (rounded rectangle). Estetika ini memberikan kesan "gahar" sekaligus futuristik, mempertegas identitas Pixel sebagai ponsel kamera terbaik di kelasnya.

Google dikabarkan tengah menguji teknologi "Project Toscana", yakni sistem pengenalan wajah 3D menggunakan sensor inframerah yang disembunyikan di bawah layar (under-display), mirip dengan kecanggihan Face ID namun tanpa gangguan pada estetika layar.

Dapur Pacu: Debut Chipset Tensor G6 2nm

Loncatan teknologi terbesar pada Pixel 11 Pro XL terletak pada jantung pacunya. Google dilaporkan akan menyematkan Tensor G6, chipset pertama yang dibangun dengan proses fabrikasi 2nm oleh TSMC. Penggunaan teknologi Gate-All-Around (GAA) memungkinkan transistor bekerja lebih efisien.

Berdasarkan data awal dari platform benchmark, Tensor G6 kemungkinan menggunakan konfigurasi 7-core yang tidak biasa. Strategi ini diambil Google untuk memprioritaskan efisiensi termal dan kemampuan pemrosesan AI secara on-device, memastikan ponsel tetap dingin meski digunakan untuk tugas berat seperti penyuntingan video 8K atau multitasking intensif.

Prediksi Spesifikasi Kunci:

Layar: 6.82 inci LTPO OLED, 144Hz refresh rate.

6.82 inci LTPO OLED, 144Hz refresh rate. Chipset: Google Tensor G6 (2nm).

Google Tensor G6 (2nm). RAM/Storage: 16GB LPDDR5X / Hingga 1TB.

16GB LPDDR5X / Hingga 1TB. Kamera Utama: 50MP (Wide) + 48MP (Periscope Telephoto 5x) + 48MP (Ultra-wide).

50MP (Wide) + 48MP (Periscope Telephoto 5x) + 48MP (Ultra-wide). Baterai: 5.500 mAh dengan pengisian cepat 45W.

Kapan Rilis dan Berapa Harganya?

Jika merujuk pada pola peluncuran dua tahun terakhir, Google kemungkinan besar akan mengumumkan seri Pixel 11 pada acara tahunan di bulan Agustus 2026. Perangkat ini diprediksi akan mulai tersedia di pasar global pada akhir Agustus atau awal September 2026.

Terkait harga, Google Pixel 11 Pro XL diperkirakan akan tetap berada di segmen ultra-premium. Berikut adalah estimasi harganya dalam Mata Uang Rupiah:

Varian Estimasi Harga (USD) Estimasi Harga (IDR) Pixel 11 Pro XL (256GB) $1.199 Rp18.900.000 - Rp20.000.000

Harga di atas merupakan estimasi berdasarkan nilai tukar Mata Uang Rupiah saat ini dan harga peluncuran seri sebelumnya. Harga resmi dapat berbeda tergantung kebijakan pajak dan distributor di masing-masing negara.

Google Pixel 11 Pro XL menjanjikan perpaduan antara desain yang lebih segar dan performa chipset 2nm yang revolusioner. Bagi para penggemar fotografi mobile dan ekosistem Android murni, perangkat ini patut dinantikan kehadirannya pada paruh kedua tahun 2026 mendatang. (Z-4)