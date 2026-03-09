Berikut Rekomendasi HP Lipat Terbaik 2026(freepik)

HP lipat adalah jenis smartphone yang memiliki layar fleksibel sehingga dapat dilipat. Teknologi ini memungkinkan ponsel memiliki ukuran layar besar saat dibuka, tetapi tetap ringkas dan mudah dibawa saat dilipat.

HP lipat biasanya menggunakan layar OLED fleksibel dan dilengkapi dengan engsel khusus agar layar dapat dibuka dan ditutup berkali-kali tanpa rusak.

Berikut 6 Rekomendasi HP Lipat Terbaik 2026

1. Samsung Galaxy Z Fold6

Baca juga : 6 HP Lipat Terbaik dengan Spek Gahar

HP lipat ini cocok untuk multitasking karena layarnya besar. Memiliki layar utama sekitar 7,6 inci AMOLED, chipset flagship Snapdragon, mendukung multitasking dan stylus, kamera flagship dan fitur Galaxy AI.

2. Samsung Galaxy Z Flip6

Model lipat vertikal yang lebih ringkas dan stylish. Memiliki layar utama Dynamic AMOLED 120Hz, cover screen besar untuk notifikasi, desain tipis dan mudah dibawa, kamera 50 MP.

3. OnePlus Open

HP lipat yang terkenal dengan performa cepat dan layar besar. Memiliki layar dalam sekitar 7,8 inci AMOLED, RAM hingga 16GB, kamera hasil kerja sama dengan Hasselblad, dan multitasking sangat lancar.

4. Google Pixel Fold

HP lipat dari Google yang unggul di kamera dan AI. Memiliki kamera khas Pixel yang tajam, chip Tensor untuk fitur AI, dan layar dalam besar untuk produktivitas.

5. Honor Magic V2

Salah satu HP lipat paling tipis dan ringan di kelasnya. Memiliki desain sangat tipis saat dilipat, layar OLED besar, dan performa flagship.

6. Xiaomi Mix Flip

HP lipat model flip dengan performa tinggi. Memiliki chip Snapdragon kelas flagship, layar utama besar dengan refresh tinggi, desain premium dan modern.

Beberapa HP lipat yang paling populer adalah seri Samsung Fold dan Flip, serta pesaing kuat seperti OnePlus Open, Pixel Fold, dan Honor Magic yang menawarkan desain lebih tipis dan fitur kamera canggih. (Z-4)

Sumber: carisinyal, dorangadget