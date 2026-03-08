Nothing Phone 4a Pro Resmi Meluncur: Spesifikasi Snapdragon 7 Gen 4 & Harga di Indonesia

Ilustrasi(Dok Istimewa)

Nothing secara resmi memperkenalkan lini terbarunya, Nothing Phone 4a Pro, dalam ajang global pada 5 Maret 2026. Berbeda dengan generasi sebelumnya, varian "Pro" kali ini bukan sekadar peningkatan minor dari model standar. Nothing Phone 4a Pro hadir dengan desain yang benar-benar baru, material premium, dan performa yang mendekati seri flagship mereka.

Langkah Carl Pei tahun ini cukup mengejutkan karena ia mengonfirmasi bahwa Nothing Phone 3 akan tetap menjadi flagship utama di tahun 2026 tanpa ada "Nothing Phone 4" reguler. Sebagai gantinya, seri 4a Pro diposisikan untuk mengisi celah pasar premium mid-range dengan fitur-fitur yang biasanya hanya ditemukan di ponsel kelas atas.

Desain Revolusioner: Unibodi Metal Tertipis

Satu hal yang paling mencolok dari Nothing Phone 4a Pro adalah peralihan material. Jika sebelumnya Nothing identik dengan bodi plastik transparan, Phone 4a Pro kini menggunakan Aircraft-grade Aluminum Unibody. Dengan ketebalan hanya 7,95 mm, ponsel ini diklaim sebagai ponsel full-metal tertipis dari Nothing.

Bagian belakangnya tetap mempertahankan DNA Nothing dengan sistem lampu ikonik yang kini disebut Glyph Matrix. Terdiri dari 137 mini-LED, sistem ini lebih fungsional dan mampu menampilkan notifikasi yang lebih detail dibandingkan Glyph Bar pada model standar.

Performa Snapdragon 7 Gen 4 & Layar 144Hz

Dapur pacu Nothing Phone 4a Pro ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4nm). Chipset ini menawarkan peningkatan performa CPU sebesar 27% dan GPU 30% dibandingkan generasi sebelumnya. Untuk mendukung performa tersebut, Nothing menyematkan sistem pendingin Vapour Chamber yang lebih luas sebesar 5.300 mm².

Di sektor visual, ponsel ini mengusung layar 6,83 inci Flexible AMOLED dengan resolusi 1,5K. Layar ini sudah mendukung refresh rate adaptif hingga 144Hz dan tingkat kecerahan puncak mencapai 5.000 nits, menjadikannya salah satu layar paling terang di kelasnya.

Kamera Periskop dengan 140x Ultra Zoom

Sektor fotografi menjadi nilai jual utama lainnya. Nothing Phone 4a Pro mengusung konfigurasi tiga kamera belakang:

Kamera Utama: 50MP Sony LYT-700C dengan OIS.

50MP Sony LYT-700C dengan OIS. Kamera Periskop: 50MP dengan 3.5x Optical Zoom dan kemampuan 140x Ultra Zoom .

50MP dengan 3.5x Optical Zoom dan kemampuan . Kamera Ultra-wide: 8MP Sony IMX355.

Teknologi ISP 12-bit terbaru memungkinkan pemrosesan gambar yang lebih akurat, terutama dalam menangkap warna kulit (Pantone Validated) dan detail pada zoom tinggi.

Tabel Spesifikasi Nothing Phone 4a Pro

Fitur Spesifikasi Utama Layar 6.83-inch AMOLED, 1.5K, 144Hz, 5000 nits Peak Brightness Chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4nm) RAM/Storage 8GB/12GB LPDDR5X | 128GB/256GB UFS 3.1 Kamera Belakang 50MP (Utama) + 50MP (Periskop 3.5x) + 8MP (Ultra-wide) Baterai 5.080 mAh (Global) / 5.400 mAh (India), 50W Fast Charging Sistem Operasi Nothing OS 4.1 berbasis Android 16

Estimasi Harga di Indonesia

Berdasarkan harga peluncuran global, berikut adalah estimasi harga Nothing Phone 4a Pro dalam Mata Uang Rupiah jika masuk ke Indonesia:

Varian 8GB/128GB: Estimasi Rp7.999.000 – Rp8.499.000

Estimasi Rp7.999.000 – Rp8.499.000 Varian 12GB/256GB: Estimasi Rp9.499.000 – Rp9.999.000

*Harga dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan distributor resmi.

People Also Ask (FAQ)

1. Apakah Nothing Phone 4a Pro tahan air?

Ya, ponsel ini memiliki sertifikasi IP65 yang berarti tahan terhadap debu dan semprotan air.

2. Apakah Nothing Phone 4a Pro mendukung wireless charging?

Untuk model ini, Nothing meniadakan wireless charging guna mempertahankan desain bodi metal yang sangat tipis.

3. Apa perbedaan utama 4a reguler dan 4a Pro?

Model Pro menggunakan bodi metal, chipset Snapdragon 7 Gen 4 yang lebih kuat, dan layar 144Hz yang lebih responsif.