Nothing Phone 4a Pro Resmi Meluncur: Spesifikasi Snapdragon 7 Gen 4 & Harga di Indonesia

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Nothing secara resmi memperkenalkan lini terbarunya, Nothing Phone 4a Pro, dalam ajang global pada 5 Maret 2026. Berbeda dengan generasi sebelumnya, varian "Pro" kali ini bukan sekadar peningkatan minor dari model standar. Nothing Phone 4a Pro hadir dengan desain yang benar-benar baru, material premium, dan performa yang mendekati seri flagship mereka.
Langkah Carl Pei tahun ini cukup mengejutkan karena ia mengonfirmasi bahwa Nothing Phone 3 akan tetap menjadi flagship utama di tahun 2026 tanpa ada "Nothing Phone 4" reguler. Sebagai gantinya, seri 4a Pro diposisikan untuk mengisi celah pasar premium mid-range dengan fitur-fitur yang biasanya hanya ditemukan di ponsel kelas atas.
Satu hal yang paling mencolok dari Nothing Phone 4a Pro adalah peralihan material. Jika sebelumnya Nothing identik dengan bodi plastik transparan, Phone 4a Pro kini menggunakan Aircraft-grade Aluminum Unibody. Dengan ketebalan hanya 7,95 mm, ponsel ini diklaim sebagai ponsel full-metal tertipis dari Nothing.
Bagian belakangnya tetap mempertahankan DNA Nothing dengan sistem lampu ikonik yang kini disebut Glyph Matrix. Terdiri dari 137 mini-LED, sistem ini lebih fungsional dan mampu menampilkan notifikasi yang lebih detail dibandingkan Glyph Bar pada model standar.
Dapur pacu Nothing Phone 4a Pro ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4nm). Chipset ini menawarkan peningkatan performa CPU sebesar 27% dan GPU 30% dibandingkan generasi sebelumnya. Untuk mendukung performa tersebut, Nothing menyematkan sistem pendingin Vapour Chamber yang lebih luas sebesar 5.300 mm².
Di sektor visual, ponsel ini mengusung layar 6,83 inci Flexible AMOLED dengan resolusi 1,5K. Layar ini sudah mendukung refresh rate adaptif hingga 144Hz dan tingkat kecerahan puncak mencapai 5.000 nits, menjadikannya salah satu layar paling terang di kelasnya.
Sektor fotografi menjadi nilai jual utama lainnya. Nothing Phone 4a Pro mengusung konfigurasi tiga kamera belakang:
Teknologi ISP 12-bit terbaru memungkinkan pemrosesan gambar yang lebih akurat, terutama dalam menangkap warna kulit (Pantone Validated) dan detail pada zoom tinggi.
|Fitur
|Spesifikasi Utama
|Layar
|6.83-inch AMOLED, 1.5K, 144Hz, 5000 nits Peak Brightness
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4nm)
|RAM/Storage
|8GB/12GB LPDDR5X | 128GB/256GB UFS 3.1
|Kamera Belakang
|50MP (Utama) + 50MP (Periskop 3.5x) + 8MP (Ultra-wide)
|Baterai
|5.080 mAh (Global) / 5.400 mAh (India), 50W Fast Charging
|Sistem Operasi
|Nothing OS 4.1 berbasis Android 16
Berdasarkan harga peluncuran global, berikut adalah estimasi harga Nothing Phone 4a Pro dalam Mata Uang Rupiah jika masuk ke Indonesia:
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan distributor resmi.
1. Apakah Nothing Phone 4a Pro tahan air?
Ya, ponsel ini memiliki sertifikasi IP65 yang berarti tahan terhadap debu dan semprotan air.
2. Apakah Nothing Phone 4a Pro mendukung wireless charging?
Untuk model ini, Nothing meniadakan wireless charging guna mempertahankan desain bodi metal yang sangat tipis.
3. Apa perbedaan utama 4a reguler dan 4a Pro?
Model Pro menggunakan bodi metal, chipset Snapdragon 7 Gen 4 yang lebih kuat, dan layar 144Hz yang lebih responsif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved