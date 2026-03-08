Berikut Cara Mengganti Wallpaper Laptop Windows 7(freepik)

WALLPAPER laptop adalah gambar atau tampilan latar belakang yang muncul pada layar utama laptop. Wallpaper berfungsi untuk memperindah tampilan layar serta memberikan kesan personal sesuai dengan selera pengguna.

Wallpaper biasanya berupa foto, ilustrasi, gambar pemandangan, karakter, atau desain grafis yang ditampilkan di belakang ikon-ikon dan jendela aplikasi pada sistem operasi komputer seperti Windows 7, Windows 10, atau Windows 11.

Berikut 6 Cara Mengganti Wallpaper Laptop Windows 7

1. Klik kanan pada desktop

Klik kanan pada area kosong di layar desktop laptop.

2. Pilih menu Personalize

Setelah muncul menu, klik Personalize untuk membuka pengaturan tampilan.

3. Klik Desktop Background

Di bagian bawah jendela pengaturan, pilih Desktop Background.

4. Pilih gambar wallpaper

Pilih gambar yang tersedia atau klik Browse jika ingin memilih gambar dari folder di laptop.

5. Atur posisi gambar

Pilih posisi wallpaper seperti Fill, Fit, Stretch, Tile dan Center.

6. Klik Save Changes

Setelah memilih gambar, klik Save Changes agar wallpaper langsung berubah.

Gunakan gambar dengan resolusi yang sesuai dengan layar laptop agar wallpaper terlihat lebih tajam dan tidak pecah. (Z-4)

Sumber: telkomsel, dealls